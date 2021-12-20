https://ria.ru/20211220/kovsh-1764521725.html

В Калужской области двоих рабочих раздавило гидравлическим ковшом

В Калужской области двоих рабочих раздавило гидравлическим ковшом - РИА Новости, 20.12.2021

В Калужской области двоих рабочих раздавило гидравлическим ковшом

Двух рабочих придавило насмерть гидравлическим ковшом при ремонте погрузчика в Калужской области, прокуратура проводит проверку, сообщает областное надзорное... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:22

2021-12-20T12:22

2021-12-20T12:23

происшествия

жуковский район

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Двух рабочих придавило насмерть гидравлическим ковшом при ремонте погрузчика в Калужской области, прокуратура проводит проверку, сообщает областное надзорное ведомство.По данным ведомства, это произошло в понедельник около 9.00 в Колхозе имени Гурьянова села Тарутино Жуковского района."Два работника колхоза при ремонте погрузчика были придавлены гидравлическим ковшом. В результате несчастного случая мужчины погибли", - говорится в сообщении. Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20211203/peterburg-1762086667.html

жуковский район

калужская область

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происшествия, жуковский район, калужская область