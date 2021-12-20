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Ученые выяснили, какие фрагменты коронавируса вызывают иммунный ответ
Ученые выяснили, какие фрагменты коронавируса вызывают иммунный ответ - РИА Новости, 20.12.2021
Ученые выяснили, какие фрагменты коронавируса вызывают иммунный ответ
Ученые НМИЦ гематологии Минздрава России экспериментально установили, какие фрагменты коронавируса чаще всего вызывают клеточный иммунный ответ, на основе... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:21
2021-12-20T17:21
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ученые НМИЦ гематологии Минздрава России экспериментально установили, какие фрагменты коронавируса чаще всего вызывают клеточный иммунный ответ, на основе полученных данных создана тест-система для определения клеточного иммунитета с точностью до 95%, сообщила пресс-служба центра.Противовирусную активность помимо антител обеспечивает еще и клеточный иммунитет, главными агентами которого выступают Т-лимфоциты. Они распознают не сам вирус, а его фрагменты, представленные на поверхности зараженных клеток, поэтому клеточный иммунитет гораздо менее уязвим перед мутациями вируса, пояснили в пресс-службе.При этом, ученым удалось установить, что мутации в штамме "омикрон" потенциально затронули только 2 из 75 вирусных фрагментов, то есть существенно повлиять на защиту, которую дает клеточный иммунитет, они не могут, уточнили в пресс-службе.На основе полученных данных в центре был разработан диагностический набор Corona-T-test, который способен определять знакома ли иммунная система пациента с коронавирусом с точностью 95%, отметили в пресс-службе."Анализ на клеточный иммунитет поможет удостовериться в максимальной защите организма от коронавируса, а также определить оптимальное время для ревакцинации. Разработчики Corona-T-test особенно рекомендуют такой анализ тем, у кого нет антител, ведь защиту от коронавируса обеспечивают не только антитела, но и Т-клетки", - подчеркнули в центре.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
17:21 20.12.2021
 
Ученые выяснили, какие фрагменты коронавируса вызывают иммунный ответ

Российские ученые установили, какие фрагменты SARS-CoV-2 вызывают клеточный иммунный ответ

© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкУченые
Ученые - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ученые НМИЦ гематологии Минздрава России экспериментально установили, какие фрагменты коронавируса чаще всего вызывают клеточный иммунный ответ, на основе полученных данных создана тест-система для определения клеточного иммунитета с точностью до 95%, сообщила пресс-служба центра.
Противовирусную активность помимо антител обеспечивает еще и клеточный иммунитет, главными агентами которого выступают Т-лимфоциты. Они распознают не сам вирус, а его фрагменты, представленные на поверхности зараженных клеток, поэтому клеточный иммунитет гораздо менее уязвим перед мутациями вируса, пояснили в пресс-службе.
"Какие именно фрагменты коронавируса наиболее часто становятся мишенями для иммунной системы? Группа ученых лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии под руководством Григория Ефимова нашли 75 таких фрагментов, исследовав иммунный ответ более 400 добровольцев", - говорится в сообщении.
При этом, ученым удалось установить, что мутации в штамме "омикрон" потенциально затронули только 2 из 75 вирусных фрагментов, то есть существенно повлиять на защиту, которую дает клеточный иммунитет, они не могут, уточнили в пресс-службе.
На основе полученных данных в центре был разработан диагностический набор Corona-T-test, который способен определять знакома ли иммунная система пациента с коронавирусом с точностью 95%, отметили в пресс-службе.
"Анализ на клеточный иммунитет поможет удостовериться в максимальной защите организма от коронавируса, а также определить оптимальное время для ревакцинации. Разработчики Corona-T-test особенно рекомендуют такой анализ тем, у кого нет антител, ведь защиту от коронавируса обеспечивают не только антитела, но и Т-клетки", - подчеркнули в центре.
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