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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764557641.html
Собянин назвал задачей медиков не доводить больных COVID до госпитализации
Собянин назвал задачей медиков не доводить больных COVID до госпитализации - РИА Новости, 20.12.2021
Собянин назвал задачей медиков не доводить больных COVID до госпитализации
Задача системы здравоохранения Москвы - не доводить заболевшего коронавирусом до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить на амбулаторном уровне, сообщил... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:04
2021-12-20T15:04
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Задача системы здравоохранения Москвы - не доводить заболевшего коронавирусом до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить на амбулаторном уровне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Для этого, по его словам, нужно - на ранней стадии выявлять болезнь, делать максимальное количество ПЦР-тестов. "Выявлять этих больных, сразу же их фиксировать в реестре и сразу начинать вести их на уровне амбулаторного звена, обеспечивая необходимыми бесплатными лекарствами, контролем, наблюдением за ними и так далее. Вся задача - чтобы не доводить человека до тяжелого состояния, это не нужно ни пациенту, ни системе здравоохранения", - сообщил Собянин.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:04 20.12.2021
 
Собянин назвал задачей медиков не доводить больных COVID до госпитализации

Мэр Собянин призвал не доводить больных COVID-19 до госпитализации, а лечить амбулаторно

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Задача системы здравоохранения Москвы - не доводить заболевшего коронавирусом до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить на амбулаторном уровне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Колоссальные расходы, поэтому мы стараемся, чтобы до стационаров больных не доводили, чтобы их лечили на амбулаторном уровне", - сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Для этого, по его словам, нужно - на ранней стадии выявлять болезнь, делать максимальное количество ПЦР-тестов. "Выявлять этих больных, сразу же их фиксировать в реестре и сразу начинать вести их на уровне амбулаторного звена, обеспечивая необходимыми бесплатными лекарствами, контролем, наблюдением за ними и так далее. Вся задача - чтобы не доводить человека до тяжелого состояния, это не нужно ни пациенту, ни системе здравоохранения", - сообщил Собянин.
Медицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
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