https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764557641.html
Собянин назвал задачей медиков не доводить больных COVID до госпитализации
Собянин назвал задачей медиков не доводить больных COVID до госпитализации - РИА Новости, 20.12.2021
Собянин назвал задачей медиков не доводить больных COVID до госпитализации
Задача системы здравоохранения Москвы - не доводить заболевшего коронавирусом до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить на амбулаторном уровне, сообщил... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:04
2021-12-20T15:04
2021-12-20T15:04
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Задача системы здравоохранения Москвы - не доводить заболевшего коронавирусом до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить на амбулаторном уровне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Для этого, по его словам, нужно - на ранней стадии выявлять болезнь, делать максимальное количество ПЦР-тестов. "Выявлять этих больных, сразу же их фиксировать в реестре и сразу начинать вести их на уровне амбулаторного звена, обеспечивая необходимыми бесплатными лекарствами, контролем, наблюдением за ними и так далее. Вся задача - чтобы не доводить человека до тяжелого состояния, это не нужно ни пациенту, ни системе здравоохранения", - сообщил Собянин.
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Собянин назвал задачей медиков не доводить больных COVID до госпитализации
Мэр Собянин призвал не доводить больных COVID-19 до госпитализации, а лечить амбулаторно