https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764557641.html

Собянин назвал задачей медиков не доводить больных COVID до госпитализации

Собянин назвал задачей медиков не доводить больных COVID до госпитализации - РИА Новости, 20.12.2021

Собянин назвал задачей медиков не доводить больных COVID до госпитализации

Задача системы здравоохранения Москвы - не доводить заболевшего коронавирусом до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить на амбулаторном уровне, сообщил... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:04

2021-12-20T15:04

2021-12-20T15:04

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Задача системы здравоохранения Москвы - не доводить заболевшего коронавирусом до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить на амбулаторном уровне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Для этого, по его словам, нужно - на ранней стадии выявлять болезнь, делать максимальное количество ПЦР-тестов. "Выявлять этих больных, сразу же их фиксировать в реестре и сразу начинать вести их на уровне амбулаторного звена, обеспечивая необходимыми бесплатными лекарствами, контролем, наблюдением за ними и так далее. Вся задача - чтобы не доводить человека до тяжелого состояния, это не нужно ни пациенту, ни системе здравоохранения", - сообщил Собянин.

https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764442168.html

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