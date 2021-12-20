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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764556557.html
Эксперт рассказал, у каких пациентов с COVID-19 выше риск быстрой смерти
Эксперт рассказал, у каких пациентов с COVID-19 выше риск быстрой смерти - РИА Новости, 20.12.2021
Эксперт рассказал, у каких пациентов с COVID-19 выше риск быстрой смерти
Если у человека с коронавирусом тяжелое поражение легких и он не получает лечение, то смерть может наступить довольно быстро, при адекватном лечении,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:55
2021-12-20T14:55
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
сергей вознесенский
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Если у человека с коронавирусом тяжелое поражение легких и он не получает лечение, то смерть может наступить довольно быстро, при адекватном лечении, своевременной госпитализации исход может быть совершенно иным, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Он отметил, что это зависит от очень многих факторов – насколько тяжелое течение болезни, как быстро госпитализирован пациент, насколько адекватную терапию получает, какие сопутствующие заболевания есть.Развитие осложнений во время болезни тоже зависит от многих факторов, кроме того, осложнения могут быть разными. Так например, острый респираторный дистресс-синдром может возникать на довольно ранних этапах болезни, а осложнения, связанные с присоединением вторичной бактериальной инфекции, сепсис могут развиться после 10-14 дня болезни, уточнил Вознесенский.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, сергей вознесенский
14:55 20.12.2021
 
Эксперт рассказал, у каких пациентов с COVID-19 выше риск быстрой смерти

Инфекционист Вознесенский рассказал, у каких пациентов с COVID-19 выше риск быстрой смерти

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве
Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Если у человека с коронавирусом тяжелое поражение легких и он не получает лечение, то смерть может наступить довольно быстро, при адекватном лечении, своевременной госпитализации исход может быть совершенно иным, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
"Если человек заболел, если у него сразу тяжелое поражение легких и он не получает лечение, то скорее всего летальный исход наступит довольно быстро. Если же человек госпитализирован, если он присоединен к аппарату ИВЛ, то чаще всего эти летальные исходы возникают на гораздо более поздних сроках", - сказал Вознесенский.
Он отметил, что это зависит от очень многих факторов – насколько тяжелое течение болезни, как быстро госпитализирован пациент, насколько адекватную терапию получает, какие сопутствующие заболевания есть.
Развитие осложнений во время болезни тоже зависит от многих факторов, кроме того, осложнения могут быть разными. Так например, острый респираторный дистресс-синдром может возникать на довольно ранних этапах болезни, а осложнения, связанные с присоединением вторичной бактериальной инфекции, сепсис могут развиться после 10-14 дня болезни, уточнил Вознесенский.
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Сергей Вознесенский
 
 
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