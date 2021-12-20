https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764556557.html

Эксперт рассказал, у каких пациентов с COVID-19 выше риск быстрой смерти

Эксперт рассказал, у каких пациентов с COVID-19 выше риск быстрой смерти - РИА Новости, 20.12.2021

Эксперт рассказал, у каких пациентов с COVID-19 выше риск быстрой смерти

Если у человека с коронавирусом тяжелое поражение легких и он не получает лечение, то смерть может наступить довольно быстро, при адекватном лечении,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:55

2021-12-20T14:55

2021-12-20T14:55

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здоровье - общество

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коронавирус covid-19

сергей вознесенский

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Если у человека с коронавирусом тяжелое поражение легких и он не получает лечение, то смерть может наступить довольно быстро, при адекватном лечении, своевременной госпитализации исход может быть совершенно иным, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Он отметил, что это зависит от очень многих факторов – насколько тяжелое течение болезни, как быстро госпитализирован пациент, насколько адекватную терапию получает, какие сопутствующие заболевания есть.Развитие осложнений во время болезни тоже зависит от многих факторов, кроме того, осложнения могут быть разными. Так например, острый респираторный дистресс-синдром может возникать на довольно ранних этапах болезни, а осложнения, связанные с присоединением вторичной бактериальной инфекции, сепсис могут развиться после 10-14 дня болезни, уточнил Вознесенский.

https://ria.ru/20211219/covid-19-1764441645.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, сергей вознесенский