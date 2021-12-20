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Собянин: 80% госпитализированных с COVID-19 сначала занимались самолечением
Собянин: 80% госпитализированных с COVID-19 сначала занимались самолечением - РИА Новости, 20.12.2021
Собянин: 80% госпитализированных с COVID-19 сначала занимались самолечением
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 80% тех, кто попадает в Москве в больницы с коронавирусом, занимались самолечением. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:50
2021-12-20T14:50
2021-12-20T14:50
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 80% тех, кто попадает в Москве в больницы с коронавирусом, занимались самолечением.Он отметил, что задача города не доводить заболевшего коронавирусом до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить на амбулаторном уровне, но для этого должно быть быстрое выявление, люди должны обращаться ко врачу, чтобы не попадать в больницы."И, как правило, здесь оказываются люди не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких процентов 80 сюда попадает", - сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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Собянин: 80% госпитализированных с COVID-19 сначала занимались самолечением
Мэр Собянин: 80% госпитализированных с COVID-19 в Москве сначала занимались самолечением