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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764554400.html
Собянин рассказал, сколько Москва потратила на борьбу с COVID-19
Собянин рассказал, сколько Москва потратила на борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
Собянин рассказал, сколько Москва потратила на борьбу с COVID-19
Москва потратила на борьбу с пандемией коронавируса порядка 800 миллиардов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:48
2021-12-20T14:48
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва потратила на борьбу с пандемией коронавируса порядка 800 миллиардов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Это сложно подсчитать вообще. Потому что очень много разных направлений этих трат, это и компенсации жителям, и бизнесу, дополнительные льготы, это прямые расходы на создание таких вот резервных госпиталей, как мы вот находимся, это дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета. Если вот все это вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 миллиардов рублей, включая траты Фонда обязательного медицинского страхования. Из них это миллиардов 200 - это недополученные доходы города", - сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, сколько Москва потратила на лечение населения от коронавируса за последние почти два года.Мэр отметил, что это недешевая история для всей экономики города.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:48 20.12.2021
 
Собянин рассказал, сколько Москва потратила на борьбу с COVID-19

Мэр Собянин: Москва потратила на борьбу с пандемией около 800 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва потратила на борьбу с пандемией коронавируса порядка 800 миллиардов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Это сложно подсчитать вообще. Потому что очень много разных направлений этих трат, это и компенсации жителям, и бизнесу, дополнительные льготы, это прямые расходы на создание таких вот резервных госпиталей, как мы вот находимся, это дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета. Если вот все это вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 миллиардов рублей, включая траты Фонда обязательного медицинского страхования. Из них это миллиардов 200 - это недополученные доходы города", - сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, сколько Москва потратила на лечение населения от коронавируса за последние почти два года.
Мэр отметил, что это недешевая история для всей экономики города.
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