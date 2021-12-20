https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764554400.html
Собянин рассказал, сколько Москва потратила на борьбу с COVID-19
Собянин рассказал, сколько Москва потратила на борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
Собянин рассказал, сколько Москва потратила на борьбу с COVID-19
Москва потратила на борьбу с пандемией коронавируса порядка 800 миллиардов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:48
2021-12-20T14:48
2021-12-20T14:48
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здоровье - общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва потратила на борьбу с пандемией коронавируса порядка 800 миллиардов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Это сложно подсчитать вообще. Потому что очень много разных направлений этих трат, это и компенсации жителям, и бизнесу, дополнительные льготы, это прямые расходы на создание таких вот резервных госпиталей, как мы вот находимся, это дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета. Если вот все это вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 миллиардов рублей, включая траты Фонда обязательного медицинского страхования. Из них это миллиардов 200 - это недополученные доходы города", - сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, сколько Москва потратила на лечение населения от коронавируса за последние почти два года.Мэр отметил, что это недешевая история для всей экономики города.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии
Собянин рассказал, сколько Москва потратила на борьбу с COVID-19
Мэр Собянин: Москва потратила на борьбу с пандемией около 800 миллиардов рублей