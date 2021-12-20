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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764537325.html
В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию для пожилых
В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 20.12.2021
В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию для пожилых
Управление Роспотребнадзора по Псковской области по предложению властей рассмотрит возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса работающего... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:39
2021-12-20T13:39
распространение коронавируса
общество
псковская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил ведерников
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Псковской области по предложению властей рассмотрит возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса работающего населения старше 60 лет, сообщает пресс-служба администрации региона.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник провел совещание по эпидобстановке в регионе.Как напоминают региональные власти, в настоящее время на основании октябрьского постановления главного государственного санитарного врача по Псковской области обязательная вакцинация от COVID-19 охватывает как сотрудников контактных сфер (в их числе, в частности, образование, здравоохранение, соцзащита, транспорт, торговля, общепит и гостиничный бизнес), так и работающих граждан старше 65 лет.Ранее в ноябре в Псковской области введена обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и колледжей.Ведерников в понедельник сообщал, что в настоящее время план вакцинации в Псковской области выполнен на 64%.
https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764220235.html
псковская область
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общество, псковская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил ведерников, коронавирус covid-19
13:39 20.12.2021
 
В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию для пожилых

Обязательную вакцинацию для работающих пенсионеров могут ввести в Псковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Симферополе
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Псковской области по предложению властей рассмотрит возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса работающего населения старше 60 лет, сообщает пресс-служба администрации региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник провел совещание по эпидобстановке в регионе.
"По предложению областного комитета по здравоохранению управление Роспотребнадзора по Псковской области рассмотрит возможность введения вакцинации работающих граждан в возрасте от 60 лет и старше", - говорится в сообщении по итогам этого совещания.
Как напоминают региональные власти, в настоящее время на основании октябрьского постановления главного государственного санитарного врача по Псковской области обязательная вакцинация от COVID-19 охватывает как сотрудников контактных сфер (в их числе, в частности, образование, здравоохранение, соцзащита, транспорт, торговля, общепит и гостиничный бизнес), так и работающих граждан старше 65 лет.
Ранее в ноябре в Псковской области введена обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и колледжей.
Ведерников в понедельник сообщал, что в настоящее время план вакцинации в Псковской области выполнен на 64%.
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Распространение коронавирусаОбществоПсковская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоМихаил ВедерниковКоронавирус COVID-19
 
 
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