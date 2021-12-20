https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764537325.html

В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию для пожилых

В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 20.12.2021

В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию для пожилых

Управление Роспотребнадзора по Псковской области по предложению властей рассмотрит возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса работающего... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:39

2021-12-20T13:39

2021-12-20T13:39

распространение коронавируса

общество

псковская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

михаил ведерников

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755868894_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3da83a58826493299b3200442608f5c8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Псковской области по предложению властей рассмотрит возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса работающего населения старше 60 лет, сообщает пресс-служба администрации региона.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник провел совещание по эпидобстановке в регионе.Как напоминают региональные власти, в настоящее время на основании октябрьского постановления главного государственного санитарного врача по Псковской области обязательная вакцинация от COVID-19 охватывает как сотрудников контактных сфер (в их числе, в частности, образование, здравоохранение, соцзащита, транспорт, торговля, общепит и гостиничный бизнес), так и работающих граждан старше 65 лет.Ранее в ноябре в Псковской области введена обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и колледжей.Ведерников в понедельник сообщал, что в настоящее время план вакцинации в Псковской области выполнен на 64%.

https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764220235.html

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, псковская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил ведерников, коронавирус covid-19