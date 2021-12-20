12:10 20.12.2021 (обновлено: 12:17 20.12.2021)
Трамп провалил борьбу с COVID-19 в США, заявили в Китае
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь: Трамп провалил борьбу с COVID-19 в США
ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Попытки обвинить других или сместить фокус внимания не изменят того факта, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа пренебрегла здоровьем людей и предприняла неэффективные меры против COVID-19, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Китай должен заплатить репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от коронавирусной пандемии, который он оценил в 60 триллионов долларов.
"За время, пока Дональд Трамп находился у власти, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 24 миллиона, а количество смертей - 410 тысяч. Независимо от того, будут ли эти лицемерные политики пытаться перекладывать на других вину или отвлекать внимание, это не сможет изменить того обстоятельства, что они пренебрегли жизнями и здоровьем людей и что их противоэпидемиологические меры были неэффективны", - заявил дипломат.
В августе разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия. При этом к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: "естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории".
Ранее президент США Джо Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов. Власти Китая в свою очередь заявляли, что поддерживают научное расследование о происхождении COVID-19, но выступают против политизации этого процесса.