https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764519958.html

Трамп провалил борьбу с COVID-19 в США, заявили в Китае

Трамп провалил борьбу с COVID-19 в США, заявили в Китае - РИА Новости, 20.12.2021

Трамп провалил борьбу с COVID-19 в США, заявили в Китае

Попытки обвинить других или сместить фокус внимания не изменят того факта, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа пренебрегла здоровьем людей... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:10

2021-12-20T12:10

2021-12-20T12:17

распространение коронавируса

в мире

сша

китай

джо байден

мид кнр

здоровье - общество

дональд трамп

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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Попытки обвинить других или сместить фокус внимания не изменят того факта, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа пренебрегла здоровьем людей и предприняла неэффективные меры против COVID-19, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Китай должен заплатить репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от коронавирусной пандемии, который он оценил в 60 триллионов долларов."За время, пока Дональд Трамп находился у власти, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 24 миллиона, а количество смертей - 410 тысяч. Независимо от того, будут ли эти лицемерные политики пытаться перекладывать на других вину или отвлекать внимание, это не сможет изменить того обстоятельства, что они пренебрегли жизнями и здоровьем людей и что их противоэпидемиологические меры были неэффективны", - заявил дипломат.В августе разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия. При этом к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: "естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории".Ранее президент США Джо Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов. Власти Китая в свою очередь заявляли, что поддерживают научное расследование о происхождении COVID-19, но выступают против политизации этого процесса.

https://ria.ru/20211219/mutatsii-1764410335.html

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в мире, сша, китай, джо байден, мид кнр, здоровье - общество, дональд трамп, коронавирус covid-19, чжао лицзянь