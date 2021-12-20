https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764513987.html

В Москве за сутки госпитализировали 704 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 704 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021

В Москве за сутки госпитализировали 704 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 704 человека с COVID, на ИВЛ находятся 542 человека, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:41

2021-12-20T11:41

2021-12-20T11:44

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760031114_0:0:2839:1598_1920x0_80_0_0_8f98fabcf2e989905a8af1af7f8234a7.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 704 человека с COVID, на ИВЛ находятся 542 человека, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2630 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 704 человека. На ИВЛ находятся 542 человека. В городе выздоровели ещё 2642 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 836 874", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 78 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211220/qr-kody-1764479256.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии