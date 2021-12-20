https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764513987.html
В Москве за сутки госпитализировали 704 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 704 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
В Москве за сутки госпитализировали 704 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 704 человека с COVID, на ИВЛ находятся 542 человека, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:41
2021-12-20T11:41
2021-12-20T11:44
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 704 человека с COVID, на ИВЛ находятся 542 человека, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2630 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 704 человека. На ИВЛ находятся 542 человека. В городе выздоровели ещё 2642 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 836 874", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 78 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:41 20.12.2021 (обновлено: 11:44 20.12.2021)
В Москве за сутки госпитализировали 704 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 704 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 542