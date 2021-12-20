https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764512231.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 20.12.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста отмечен в Калмыкии и Туве, где он составил 0,05%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:34

2021-12-20T11:34

2021-12-20T11:34

распространение коронавируса

общество

республика тыва

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирусы

чукотский автономный округ

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста отмечен в Калмыкии и Туве, где он составил 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Калмыкия, Республика Тыва - 0,05%, 3. Республика Саха (Якутия) - 0,1%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764446909.html

республика тыва

республика калмыкия

чукотский автономный округ

республика саха (якутия)

россия

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