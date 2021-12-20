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В России выявили наименьшее с 6 октября число новых случаев COVID-19
В России выявили наименьшее с 6 октября число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
В России выявили наименьшее с 6 октября число новых случаев COVID-19
В России зарегистрировали наименьшее с 6 октября число новых пациентов с коронавирусом, следует из данных профильного оперштаба. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:32
2021-12-20T12:32
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России зарегистрировали наименьшее с 6 октября число новых пациентов с коронавирусом, следует из данных профильного оперштаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев &lt;...&gt; COVID-19 — 27 022 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2169 (8,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении. Шестого октября было 25 133 заболевших.Больше всего новых инфицированных в Москве (2630), Санкт-Петербурге (1958) и Подмосковье (1935), меньше всего в Калмыкии (17), Туве (15) и Ненецком автономном округе (восемь). Совсем нет прироста на Чукотке.Умерли 1019 человек, выписались 30 059.Всего с начала пандемии SARS-CoV-2 нашли у более чем 10,2 миллиона человек в России, скончались свыше 298,2 тысячи, вылечились девять миллионов.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 на планете превысило 271,9 миллиона, не удалось спасти 5,3 миллиона.Вакцина остается самым надежным способом защиты. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек в мире, полностью привились 70,8 миллиона.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 20.12.2021 (обновлено: 12:32 20.12.2021)
 
В России выявили наименьшее с 6 октября число новых случаев COVID-19

В России выявили наименьшее с 6 октября число новых случаев COVID-19 — 27 022

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России зарегистрировали наименьшее с 6 октября число новых пациентов с коронавирусом, следует из данных профильного оперштаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> COVID-19 — 27 022 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2169 (8,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении. Шестого октября было 25 133 заболевших.
Больше всего новых инфицированных в Москве (2630), Санкт-Петербурге (1958) и Подмосковье (1935), меньше всего в Калмыкии (17), Туве (15) и Ненецком автономном округе (восемь). Совсем нет прироста на Чукотке.
Умерли 1019 человек, выписались 30 059.
Всего с начала пандемии SARS-CoV-2 нашли у более чем 10,2 миллиона человек в России, скончались свыше 298,2 тысячи, вылечились девять миллионов.
По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 на планете превысило 271,9 миллиона, не удалось спасти 5,3 миллиона.
Вакцина остается самым надежным способом защиты. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек в мире, полностью привились 70,8 миллиона.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
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