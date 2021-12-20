https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764508162.html
Израиль внес США в список запрещенных для посещения стран
Израиль внес США в список запрещенных для посещения стран - РИА Новости, 20.12.2021
Израиль внес США в список запрещенных для посещения стран
Правительство Израиля одобрило внесение США, Италии, Бельгии, Германии, Венгрии, Марокко, Португалии, Канады, Швейцарии и Турции в список "красных" по COVID-19, РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:10
2021-12-20T11:10
2021-12-20T11:12
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости. Правительство Израиля одобрило внесение США, Италии, Бельгии, Германии, Венгрии, Марокко, Португалии, Канады, Швейцарии и Турции в список "красных" по COVID-19, посещение которых для граждан страны запрещено за исключением особых случаев, сообщает канцелярия премьер-министра.Накануне с таким предложением выступила комиссия минздрава страны."Кабинет министров одобрил расширение списка красных стран в соответствии с рекомендацией комиссии по классификации министерства здравоохранения, поступившей вчера вечером. Италия, США, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция будут определены как красные с 21 декабря 2021 года в полночь (ночь со вторника на среду)", - говорится в сообщении.Отмечается, что эта мера должна также быть одобрена комиссией Кнессета по законодательству.В ночь на понедельник Израиль включил в список красных по COVID-19 стран Ирландию, Испанию, Норвегию, Финляндию, Францию, Швецию и ОАЭ.Также в список запрещённых для посещения израильтянами входят 50 африканских стран, Великобритания и Дания.Ранее Израиль до 29 декабря закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма COVID "омикрон".
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/kovid-1762001714.html
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в мире, общество, сша, кнессет израиля, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:10 20.12.2021 (обновлено: 11:12 20.12.2021)
Израиль внес США в список запрещенных для посещения стран
Правительство Израиля внесло США и еще девять стран в список "красных" стран по COVID-19