https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764501715.html

В Калмыкии сократили срок действия ПЦР-теста

В Калмыкии сократили срок действия ПЦР-теста - РИА Новости, 20.12.2021

В Калмыкии сократили срок действия ПЦР-теста

Срок действия в Калмыкии ПЦР-теста, который можно использовать при посещении кафе и музеев вместо сертификата о вакцинации от коронавируса, сокращается до 48... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:31

2021-12-20T10:31

2021-12-20T10:31

распространение коронавируса

общество

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ВОЛГОГРАД, 20 дек – РИА Новости. Срок действия в Калмыкии ПЦР-теста, который можно использовать при посещении кафе и музеев вместо сертификата о вакцинации от коронавируса, сокращается до 48 часов, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики.С 1 декабря в Калмыкии ввели QR-коды для посещения кафе, музеев, салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров. Также QR-код или отрицательный ПЦР-тест требуют "организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания".По информации пресс-службы, оперативный штаб Калмыкии в преддверии новогодних праздников вводит дополнительные антиковидные ограничения. Отмечается, что в образовательных учреждениях запрещается проведение совместных мероприятий - только для одного класса, группы и так далее. Проведение корпоративов в кафе или ресторанах возможно при заполняемости помещения не более 70% с соблюдением принятых противоэпидемиологических мер.Отмечается, что в регионе сохраняется запрет на культурно-массовые мероприятия, за исключением театральных представлений, концертов при условии заполнения зрительного зала не более 70% и наличия у посетителей сертификата о прививке от коронавируса, или справки о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста."Необходимо наличие QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, выданного не ранее чем за 48 часов, у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, осуществляющих: творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание)", - говорится в сообщении.

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общество, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19