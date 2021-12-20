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В Калмыкии сократили срок действия ПЦР-теста
В Калмыкии сократили срок действия ПЦР-теста - РИА Новости, 20.12.2021
В Калмыкии сократили срок действия ПЦР-теста
Срок действия в Калмыкии ПЦР-теста, который можно использовать при посещении кафе и музеев вместо сертификата о вакцинации от коронавируса, сокращается до 48... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:31
2021-12-20T10:31
распространение коронавируса
общество
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ВОЛГОГРАД, 20 дек – РИА Новости. Срок действия в Калмыкии ПЦР-теста, который можно использовать при посещении кафе и музеев вместо сертификата о вакцинации от коронавируса, сокращается до 48 часов, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики.С 1 декабря в Калмыкии ввели QR-коды для посещения кафе, музеев, салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров. Также QR-код или отрицательный ПЦР-тест требуют "организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания".По информации пресс-службы, оперативный штаб Калмыкии в преддверии новогодних праздников вводит дополнительные антиковидные ограничения. Отмечается, что в образовательных учреждениях запрещается проведение совместных мероприятий - только для одного класса, группы и так далее. Проведение корпоративов в кафе или ресторанах возможно при заполняемости помещения не более 70% с соблюдением принятых противоэпидемиологических&nbsp;мер.Отмечается, что в регионе сохраняется запрет на культурно-массовые мероприятия, за исключением театральных представлений, концертов при условии заполнения зрительного зала не более 70% и наличия у посетителей сертификата о прививке от коронавируса, или справки о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста."Необходимо наличие QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, выданного не ранее чем за 48 часов, у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, осуществляющих: творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание)", - говорится в сообщении.
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общество, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
10:31 20.12.2021
 
В Калмыкии сократили срок действия ПЦР-теста

Срок действия ПЦР-теста в Калмыкии сократили до двух дней

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 20 дек – РИА Новости. Срок действия в Калмыкии ПЦР-теста, который можно использовать при посещении кафе и музеев вместо сертификата о вакцинации от коронавируса, сокращается до 48 часов, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики.
С 1 декабря в Калмыкии ввели QR-коды для посещения кафе, музеев, салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров. Также QR-код или отрицательный ПЦР-тест требуют "организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания".
По информации пресс-службы, оперативный штаб Калмыкии в преддверии новогодних праздников вводит дополнительные антиковидные ограничения. Отмечается, что в образовательных учреждениях запрещается проведение совместных мероприятий - только для одного класса, группы и так далее. Проведение корпоративов в кафе или ресторанах возможно при заполняемости помещения не более 70% с соблюдением принятых противоэпидемиологических мер.
Отмечается, что в регионе сохраняется запрет на культурно-массовые мероприятия, за исключением театральных представлений, концертов при условии заполнения зрительного зала не более 70% и наличия у посетителей сертификата о прививке от коронавируса, или справки о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста.
"Необходимо наличие QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, выданного не ранее чем за 48 часов, у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, осуществляющих: творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание)", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаОбществоРеспублика КалмыкияЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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