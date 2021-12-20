https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764501715.html
В Калмыкии сократили срок действия ПЦР-теста
В Калмыкии сократили срок действия ПЦР-теста - РИА Новости, 20.12.2021
В Калмыкии сократили срок действия ПЦР-теста
Срок действия в Калмыкии ПЦР-теста, который можно использовать при посещении кафе и музеев вместо сертификата о вакцинации от коронавируса, сокращается до 48... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:31
2021-12-20T10:31
2021-12-20T10:31
распространение коронавируса
общество
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447664_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_04f8b701d6321f9e5e7eb9c3e531e6ae.jpg
ВОЛГОГРАД, 20 дек – РИА Новости. Срок действия в Калмыкии ПЦР-теста, который можно использовать при посещении кафе и музеев вместо сертификата о вакцинации от коронавируса, сокращается до 48 часов, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики.С 1 декабря в Калмыкии ввели QR-коды для посещения кафе, музеев, салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров. Также QR-код или отрицательный ПЦР-тест требуют "организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания".По информации пресс-службы, оперативный штаб Калмыкии в преддверии новогодних праздников вводит дополнительные антиковидные ограничения. Отмечается, что в образовательных учреждениях запрещается проведение совместных мероприятий - только для одного класса, группы и так далее. Проведение корпоративов в кафе или ресторанах возможно при заполняемости помещения не более 70% с соблюдением принятых противоэпидемиологических мер.Отмечается, что в регионе сохраняется запрет на культурно-массовые мероприятия, за исключением театральных представлений, концертов при условии заполнения зрительного зала не более 70% и наличия у посетителей сертификата о прививке от коронавируса, или справки о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста."Необходимо наличие QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, выданного не ранее чем за 48 часов, у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, осуществляющих: творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211220/test-1764477707.html
республика калмыкия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447664_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_0a2a10c9c15963b3dcf57a4f902c38d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Калмыкии сократили срок действия ПЦР-теста
Срок действия ПЦР-теста в Калмыкии сократили до двух дней
ВОЛГОГРАД, 20 дек – РИА Новости.
Срок действия в Калмыкии ПЦР-теста, который можно использовать при посещении кафе и музеев вместо сертификата о вакцинации от коронавируса, сокращается до 48 часов, сообщает в понедельник пресс-служба
главы республики.
С 1 декабря в Калмыкии ввели QR-коды для посещения кафе, музеев, салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров. Также QR-код или отрицательный ПЦР-тест требуют "организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания".
По информации пресс-службы, оперативный штаб Калмыкии в преддверии новогодних праздников вводит дополнительные антиковидные ограничения. Отмечается, что в образовательных учреждениях запрещается проведение совместных мероприятий - только для одного класса, группы и так далее. Проведение корпоративов в кафе или ресторанах возможно при заполняемости помещения не более 70% с соблюдением принятых противоэпидемиологических мер.
Отмечается, что в регионе сохраняется запрет на культурно-массовые мероприятия, за исключением театральных представлений, концертов при условии заполнения зрительного зала не более 70% и наличия у посетителей сертификата о прививке от коронавируса, или справки о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста.
"Необходимо наличие QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, выданного не ранее чем за 48 часов, у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, осуществляющих: творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание)", - говорится в сообщении.