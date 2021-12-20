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Елизавета II отметит Рождество в Виндзорском замке

Елизавета II отметит Рождество в Виндзорском замке - РИА Новости, 20.12.2021

Елизавета II отметит Рождество в Виндзорском замке

Британская королева Елизавета II проведет Рождество в Виндзорском замке, передает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T22:53

2021-12-20T22:53

2021-12-20T22:53

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ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости. Британская королева Елизавета II проведет Рождество в Виндзорском замке, передает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.Члены королевской семьи во время праздников так же приедут в Виндзор, во дворце будут соблюдаться необходимые меры безопасности.На прошлой неделе газета Mirror со ссылкой на источник писала, что британская королева Елизавета II отменила предрождественское семейное мероприятие на фоне роста числа заражений COVID-19 в Великобритании. Издание сообщило, что королева намерена принять своих близких родственников на рождественские праздники в Сандрингемском дворце, при этом она будет руководствоваться советом экспертов о том, будет ли это безопасно.

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в мире, виндзор, великобритания, елизавета ii