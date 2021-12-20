https://ria.ru/20211220/koordinatsiya-1764567355.html

Украина скоординировала с Польшей и Литвой шаги по интеграции в ЕС и НАТО

Украина скоординировала с Польшей и Литвой шаги по интеграции в ЕС и НАТО - РИА Новости, 20.12.2021

Украина скоординировала с Польшей и Литвой шаги по интеграции в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоординировал с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой евроатлантические шаги Киева на РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:52

2021-12-20T15:52

2021-12-20T15:52

в мире

украина

киев

литва

люблин

польша

андерс фог расмуссен

владимир зеленский

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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоординировал с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой евроатлантические шаги Киева на 2022 год.Зеленский, Дуда и Неуседа в понедельник провели встречу в рамках Люблинского треугольника в Ивано-Франковской области на Украине.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Формат "Люблинского треугольника" был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура.

https://ria.ru/20211220/vtorzhenie-1764551444.html

украина

киев

литва

люблин

польша

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