Украина скоординировала с Польшей и Литвой шаги по интеграции в ЕС и НАТО
Украина скоординировала с Польшей и Литвой шаги по интеграции в ЕС и НАТО в 2022 году
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоординировал с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой евроатлантические шаги Киева на 2022 год.
Зеленский, Дуда и Неуседа в понедельник провели встречу в рамках Люблинского треугольника в Ивано-Франковской области на Украине.
"Важно, что совместная декларация фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией. Здесь мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на следующий 2022 год", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентами.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Формат "Люблинского треугольника" был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура.