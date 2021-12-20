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Украина скоординировала с Польшей и Литвой шаги по интеграции в ЕС и НАТО
Украина скоординировала с Польшей и Литвой шаги по интеграции в ЕС и НАТО - РИА Новости, 20.12.2021
Украина скоординировала с Польшей и Литвой шаги по интеграции в ЕС и НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоординировал с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой евроатлантические шаги Киева на РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:52
2021-12-20T15:52
в мире
украина
киев
литва
люблин
польша
андерс фог расмуссен
владимир зеленский
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоординировал с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой евроатлантические шаги Киева на 2022 год.Зеленский, Дуда и Неуседа в понедельник провели встречу в рамках Люблинского треугольника в Ивано-Франковской области на Украине.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Формат "Люблинского треугольника" был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура.
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в мире, украина, киев, литва, люблин, польша, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, нато, верховная рада украины
15:52 20.12.2021
 
Украина скоординировала с Польшей и Литвой шаги по интеграции в ЕС и НАТО

Украина скоординировала с Польшей и Литвой шаги по интеграции в ЕС и НАТО в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоординировал с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой евроатлантические шаги Киева на 2022 год.
Зеленский, Дуда и Неуседа в понедельник провели встречу в рамках Люблинского треугольника в Ивано-Франковской области на Украине.
"Важно, что совместная декларация фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией. Здесь мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на следующий 2022 год", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентами.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Формат "Люблинского треугольника" был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
14:34
МИД ответил на сообщения о предотвращении "вторжения" России на Украину
 
В миреУкраинаКиевЛитваЛюблинПольшаАндерс Фог РасмуссенВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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