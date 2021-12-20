https://ria.ru/20211220/konfliktnost-1764600715.html

Эксперты Совбеза назвали причину конфликтной обстановки в мире

Эксперты Совбеза назвали причину конфликтной обстановки в мире - РИА Новости, 20.12.2021

Эксперты Совбеза назвали причину конфликтной обстановки в мире

Позиция американских элит из-за наличия у России собственных национальных интересов стала причиной современной конфликтности, к такому выводу пришли члены... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:20

2021-12-20T18:20

2021-12-20T18:20

в мире

сша

николай патрушев

совет безопасности рф

нато

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Позиция американских элит из-за наличия у России собственных национальных интересов стала причиной современной конфликтности, к такому выводу пришли члены научного совета при Совбезе РФ, сообщил журналистам помощник секретаря СБ Алексей Павлов.Заседание научного совета прошло в понедельник, его провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Причиной конфликтности, по мнению научного совета, является и то, что для США неприемлемо наличие у России своих национальных интересов. В то же время Россия считает также непозволительным дальнейшее расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", - добавил он.

https://ria.ru/20211217/sovbez-1764302012.html

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в мире, сша, николай патрушев, совет безопасности рф, нато, россия