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Эксперты Совбеза назвали причину конфликтной обстановки в мире
Эксперты Совбеза назвали причину конфликтной обстановки в мире - РИА Новости, 20.12.2021
Эксперты Совбеза назвали причину конфликтной обстановки в мире
Позиция американских элит из-за наличия у России собственных национальных интересов стала причиной современной конфликтности, к такому выводу пришли члены... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:20
2021-12-20T18:20
в мире
сша
николай патрушев
совет безопасности рф
нато
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Позиция американских элит из-за наличия у России собственных национальных интересов стала причиной современной конфликтности, к такому выводу пришли члены научного совета при Совбезе РФ, сообщил журналистам помощник секретаря СБ Алексей Павлов.Заседание научного совета прошло в понедельник, его провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Причиной конфликтности, по мнению научного совета, является и то, что для США неприемлемо наличие у России своих национальных интересов. В то же время Россия считает также непозволительным дальнейшее расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", - добавил он.
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в мире, сша, николай патрушев, совет безопасности рф, нато, россия
18:20 20.12.2021
 
Эксперты Совбеза назвали причину конфликтной обстановки в мире

Эксперты Совбеза: позиция американских элит провоцирует нынешнюю конфликтность в мире

CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of Commerce
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Позиция американских элит из-за наличия у России собственных национальных интересов стала причиной современной конфликтности, к такому выводу пришли члены научного совета при Совбезе РФ, сообщил журналистам помощник секретаря СБ Алексей Павлов.
Заседание научного совета прошло в понедельник, его провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Члены научного совета ... обратили внимание на долгосрочные факторы конфликтности в мире. Среди них - конкурентное восприятие элитами США таких стран, как Россия и Китай", - сказал Павлов по итогам заседания.
"Причиной конфликтности, по мнению научного совета, является и то, что для США неприемлемо наличие у России своих национальных интересов. В то же время Россия считает также непозволительным дальнейшее расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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В миреСШАНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФНАТОРоссия
 
 
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