https://ria.ru/20211220/konfliktnost-1764600715.html
Эксперты Совбеза назвали причину конфликтной обстановки в мире
Эксперты Совбеза назвали причину конфликтной обстановки в мире - РИА Новости, 20.12.2021
Эксперты Совбеза назвали причину конфликтной обстановки в мире
Позиция американских элит из-за наличия у России собственных национальных интересов стала причиной современной конфликтности, к такому выводу пришли члены... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:20
2021-12-20T18:20
2021-12-20T18:20
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Позиция американских элит из-за наличия у России собственных национальных интересов стала причиной современной конфликтности, к такому выводу пришли члены научного совета при Совбезе РФ, сообщил журналистам помощник секретаря СБ Алексей Павлов.Заседание научного совета прошло в понедельник, его провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Причиной конфликтности, по мнению научного совета, является и то, что для США неприемлемо наличие у России своих национальных интересов. В то же время Россия считает также непозволительным дальнейшее расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", - добавил он.
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в мире, сша, николай патрушев, совет безопасности рф, нато, россия
Эксперты Совбеза назвали причину конфликтной обстановки в мире
Эксперты Совбеза: позиция американских элит провоцирует нынешнюю конфликтность в мире