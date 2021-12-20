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Запад продолжает язвить России. В Китае пригрозили последствиями
Запад предупредили о "наказании" за попытки язвить в адрес России - РИА Новости, 20.12.2021
Запад продолжает язвить России. В Китае пригрозили последствиями
Россия и Китай продолжают развивать отношения в условиях возросшего давления со стороны США и стран — членов НАТО. Об этом написал политический обозреватель... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:40
2021-12-20T17:27
в мире
сша
китай
евросоюз
нато
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия и Китай продолжают развивать отношения в условиях возросшего давления со стороны США и стран — членов НАТО. Об этом написал политический обозреватель китайской газеты The South China Morning Post."Китайско-российское сотрудничество становится все более актуальным, поскольку США продолжают продвигать среди своих союзников идею, что Пекин и Москва остаются мировыми врагами", — отмечается в тексте.По мнению автора статьи, глобальный рост КНР и "российская угроза" доминируют в повестке партнеров Североатлантического альянса. Эта риторика начинает все чаще звучать и на других площадках, возглавляемых Белым домом."С уходом с поста канцлера Германии Ангелы Меркель, чья позиция считалась одной из последних прагматичных по Китаю в Европе, Европейский союз может стать более солидарным с НАТО и США", — подчеркнул обозреватель.Вместо того чтобы искать компромисс, Вашингтон и их союзники с каждым разом "становятся все более язвительными", добавил эксперт. По его словам, это толкает Москву и Пекин к более тесной координации международных шагов.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Американские и европейские политики угрожают Кремлю "жесткими ответными мерами" в случае эскалации конфликта. Руководство России не раз подчеркивало, что такие заявления звучат смешно и опасно.
https://ria.ru/20211215/rossiya-kitay-1763849312.html
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в мире, сша, китай, евросоюз, нато, россия
15:40 20.12.2021 (обновлено: 17:27 20.12.2021)
 
Запад предупредили о "наказании" за попытки язвить в адрес России

SCMP: язвительная риторика США и ЕС ведет к все большему сближению Москвы и Пекина

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018"
Военнослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне Цугол во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия и Китай продолжают развивать отношения в условиях возросшего давления со стороны США и стран — членов НАТО. Об этом написал политический обозреватель китайской газеты The South China Morning Post.
"Китайско-российское сотрудничество становится все более актуальным, поскольку США продолжают продвигать среди своих союзников идею, что Пекин и Москва остаются мировыми врагами", — отмечается в тексте.
По мнению автора статьи, глобальный рост КНР и "российская угроза" доминируют в повестке партнеров Североатлантического альянса. Эта риторика начинает все чаще звучать и на других площадках, возглавляемых Белым домом.
"С уходом с поста канцлера Германии Ангелы Меркель, чья позиция считалась одной из последних прагматичных по Китаю в Европе, Европейский союз может стать более солидарным с НАТО и США", — подчеркнул обозреватель.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 14:45
NYT: у США может быть много союзников, но у России есть Китай
Вместо того чтобы искать компромисс, Вашингтон и их союзники с каждым разом "становятся все более язвительными", добавил эксперт. По его словам, это толкает Москву и Пекин к более тесной координации международных шагов.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Американские и европейские политики угрожают Кремлю "жесткими ответными мерами" в случае эскалации конфликта. Руководство России не раз подчеркивало, что такие заявления звучат смешно и опасно.
США - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 11:21
Не Россия и Китай. Американцы назвали главного противника США
 
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