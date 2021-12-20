https://ria.ru/20211220/kitay-1764564486.html

Запад продолжает язвить России. В Китае пригрозили последствиями

Запад предупредили о "наказании" за попытки язвить в адрес России - РИА Новости, 20.12.2021

Запад продолжает язвить России. В Китае пригрозили последствиями

Россия и Китай продолжают развивать отношения в условиях возросшего давления со стороны США и стран — членов НАТО. Об этом написал политический обозреватель... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:40

2021-12-20T15:40

2021-12-20T17:27

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия и Китай продолжают развивать отношения в условиях возросшего давления со стороны США и стран — членов НАТО. Об этом написал политический обозреватель китайской газеты The South China Morning Post."Китайско-российское сотрудничество становится все более актуальным, поскольку США продолжают продвигать среди своих союзников идею, что Пекин и Москва остаются мировыми врагами", — отмечается в тексте.По мнению автора статьи, глобальный рост КНР и "российская угроза" доминируют в повестке партнеров Североатлантического альянса. Эта риторика начинает все чаще звучать и на других площадках, возглавляемых Белым домом."С уходом с поста канцлера Германии Ангелы Меркель, чья позиция считалась одной из последних прагматичных по Китаю в Европе, Европейский союз может стать более солидарным с НАТО и США", — подчеркнул обозреватель.Вместо того чтобы искать компромисс, Вашингтон и их союзники с каждым разом "становятся все более язвительными", добавил эксперт. По его словам, это толкает Москву и Пекин к более тесной координации международных шагов.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Американские и европейские политики угрожают Кремлю "жесткими ответными мерами" в случае эскалации конфликта. Руководство России не раз подчеркивало, что такие заявления звучат смешно и опасно.

https://ria.ru/20211215/rossiya-kitay-1763849312.html

https://ria.ru/20211203/protivnik-1761975325.html

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в мире, сша, китай, евросоюз, нато, россия