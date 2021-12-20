Запад продолжает язвить России. В Китае пригрозили последствиями

15:40 20.12.2021 (обновлено: 17:27 20.12.2021)
Запад предупредили о "наказании" за попытки язвить в адрес России
SCMP: язвительная риторика США и ЕС ведет к все большему сближению Москвы и Пекина
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018"
© Министерство обороны РФ
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия и Китай продолжают развивать отношения в условиях возросшего давления со стороны США и стран — членов НАТО. Об этом написал политический обозреватель китайской газеты The South China Morning Post.
По мнению автора статьи, глобальный рост КНР и "российская угроза" доминируют в повестке партнеров Североатлантического альянса. Эта риторика начинает все чаще звучать и на других площадках, возглавляемых Белым домом.
"С уходом с поста канцлера Германии Ангелы Меркель, чья позиция считалась одной из последних прагматичных по Китаю в Европе, Европейский союз может стать более солидарным с НАТО и США", — подчеркнул обозреватель.
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Вместо того чтобы искать компромисс, Вашингтон и их союзники с каждым разом "становятся все более язвительными", добавил эксперт. По его словам, это толкает Москву и Пекин к более тесной координации международных шагов.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Американские и европейские политики угрожают Кремлю "жесткими ответными мерами" в случае эскалации конфликта. Руководство России не раз подчеркивало, что такие заявления звучат смешно и опасно.
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