https://ria.ru/20211220/khubutiya-1764628246.html

Президента НИИ имени Склифосовского удостоили госнаграды

Президента НИИ имени Склифосовского удостоили госнаграды - РИА Новости, 20.12.2021

Президента НИИ имени Склифосовского удостоили госнаграды

Президент НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Могели Хубутия удостоен государственной награды за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T21:59

2021-12-20T21:59

2021-12-20T21:59

общество

москва

могели хубутия

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Президент НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Могели Хубутия удостоен государственной награды за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, соответствующий указ президента Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством II степени Хубутия Могели Шалвовича - президента государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского департамента здравоохранения города Москвы", - говорится в документе.

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общество, москва, могели хубутия, россия