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В МИД отвергли обвинения в причастности России к убийству Хангошвили
В МИД отвергли обвинения в причастности России к убийству Хангошвили - РИА Новости, 20.12.2021
В МИД отвергли обвинения в причастности России к убийству Хангошвили
Москва заявила послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру, что отвергает голословные обвинения в причастности РФ к убийству Зелимхана Хангошвили. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:01
2021-12-20T18:12
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
берлин (город)
москва
мид германии
зелимхан хангошвили
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва заявила послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру, что отвергает голословные обвинения в причастности РФ к убийству Зелимхана Хангошвили."Было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок. Как заявили в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
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германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, берлин (город), москва, мид германии, зелимхан хангошвили, анналена бербок
18:01 20.12.2021 (обновлено: 18:12 20.12.2021)
 
В МИД отвергли обвинения в причастности России к убийству Хангошвили

МИД назвал обвинения в причастности России к убийству Хангошвили голословными

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва заявила послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру, что отвергает голословные обвинения в причастности РФ к убийству Зелимхана Хангошвили.
"Было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок. Как заявили в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 12:17
В МИД назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом
 
ГерманияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреБерлин (город)МоскваМИД ГерманииЗелимхан ХангошвилиАнналена Бербок
 
 
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