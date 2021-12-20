https://ria.ru/20211220/khangoshvili-1764596803.html

В МИД отвергли обвинения в причастности России к убийству Хангошвили

В МИД отвергли обвинения в причастности России к убийству Хангошвили - РИА Новости, 20.12.2021

В МИД отвергли обвинения в причастности России к убийству Хангошвили

Москва заявила послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру, что отвергает голословные обвинения в причастности РФ к убийству Зелимхана Хангошвили. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:01

2021-12-20T18:01

2021-12-20T18:12

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва заявила послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру, что отвергает голословные обвинения в причастности РФ к убийству Зелимхана Хангошвили."Было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок. Как заявили в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.

https://ria.ru/20211216/sokolov-1764018248.html

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