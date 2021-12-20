https://ria.ru/20211220/khakasiya-1764490515.html

Экс-главе Минздрава Хакасии вынесли приговор за превышение полномочий

Экс-главе Минздрава Хакасии вынесли приговор за превышение полномочий - РИА Новости, 20.12.2021

Экс-главе Минздрава Хакасии вынесли приговор за превышение полномочий

Абаканский городской суд признал бывшего министра здравоохранения Хакасии и его первого заместителя виновными в злоупотреблении должностными полномочиями после... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T08:57

2021-12-20T08:57

2021-12-20T08:57

происшествия

республика хакасия

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Абаканский городской суд признал бывшего министра здравоохранения Хакасии и его первого заместителя виновными в злоупотреблении должностными полномочиями после того, как они отправили санавиацию в Кузбасс за пострадавшими в ДТП коллегами, и назначил им условные сроки, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.По данным пресс-службы, чиновники обвинялись в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).По данным пресс-службы, суд установил, что в декабре 2019 года чиновники вопреки требованиям действующего законодательства, превысив должностные полномочия, "в отсутствие медицинских показаний приняли решение о транспортировке с применением санитарной авиации в республиканскую больницу двух своих коллег, попавших в дорожно-транспортное происшествие и находившихся в учреждении здравоохранения Кемеровской области".В прокуратуре отмечают, что также первому заместителю министра суд запретил занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20211217/sudy-1764174652.html

республика хакасия

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происшествия, республика хакасия, западно-сибирская транспортная прокуратура