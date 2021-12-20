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Экс-главе Минздрава Хакасии вынесли приговор за превышение полномочий
Экс-главе Минздрава Хакасии вынесли приговор за превышение полномочий - РИА Новости, 20.12.2021
Экс-главе Минздрава Хакасии вынесли приговор за превышение полномочий
Абаканский городской суд признал бывшего министра здравоохранения Хакасии и его первого заместителя виновными в злоупотреблении должностными полномочиями после... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:57
2021-12-20T08:57
происшествия
республика хакасия
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Абаканский городской суд признал бывшего министра здравоохранения Хакасии и его первого заместителя виновными в злоупотреблении должностными полномочиями после того, как они отправили санавиацию в Кузбасс за пострадавшими в ДТП коллегами, и назначил им условные сроки, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.По данным пресс-службы, чиновники обвинялись в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).По данным пресс-службы, суд установил, что в декабре 2019 года чиновники вопреки требованиям действующего законодательства, превысив должностные полномочия, "в отсутствие медицинских показаний приняли решение о транспортировке с применением санитарной авиации в республиканскую больницу двух своих коллег, попавших в дорожно-транспортное происшествие и находившихся в учреждении здравоохранения Кемеровской области".В прокуратуре отмечают, что также первому заместителю министра суд запретил занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.
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республика хакасия
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происшествия, республика хакасия, западно-сибирская транспортная прокуратура
08:57 20.12.2021
 
Экс-главе Минздрава Хакасии вынесли приговор за превышение полномочий

Экс-руководителей Минздрава Хакасии осудили за отправку санавиации к коллегам после ДТП

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Абаканский городской суд признал бывшего министра здравоохранения Хакасии и его первого заместителя виновными в злоупотреблении должностными полномочиями после того, как они отправили санавиацию в Кузбасс за пострадавшими в ДТП коллегами, и назначил им условные сроки, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным пресс-службы, чиновники обвинялись в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По данным пресс-службы, суд установил, что в декабре 2019 года чиновники вопреки требованиям действующего законодательства, превысив должностные полномочия, "в отсутствие медицинских показаний приняли решение о транспортировке с применением санитарной авиации в республиканскую больницу двух своих коллег, попавших в дорожно-транспортное происшествие и находившихся в учреждении здравоохранения Кемеровской области".
"Преступными действиями виновных лиц допущено неправомерное расходование бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта "Здравоохранение", на общую сумму более 900 тысяч рублей. Судом назначено условное наказание в виде трех лет лишения свободы экс-министру и двух лет соответственно действующему первому заместителю министра", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что также первому заместителю министра суд запретил занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.
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ПроисшествияРеспублика ХакасияЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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