https://ria.ru/20211220/keniya-1764611278.html
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Кению
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Кению - РИА Новости, 20.12.2021
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Кению
Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Кению из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:21
2021-12-20T19:21
2021-12-20T21:47
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Кению из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу, сообщается на сайте ведомства."Роспотребнадзор рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Республику Кения",- говорится в сообщении.По состоянию на 20 декабря 2021 года в Кении зарегистрировано 263 707 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, показатель летальности – 2,03%, отметили в ведомстве.В настоящее время в стране наблюдается рост заболеваемости, причем в республике отмечается активная циркуляция нового штамма "омикрон", подчеркнули в Роспотребнадзоре.Все путешественники для въезда в Кению должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не более чем за 96 часов до вылета, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20211219/simptom-1764415300.html
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общество, кения, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, новости - туризм
19:21 20.12.2021 (обновлено: 21:47 20.12.2021)
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Кению
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Кению из-за COVID-19