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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211220/keniya-1764611278.html
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Кению
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Кению - РИА Новости, 20.12.2021
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Кению
Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Кению из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:21
2021-12-20T21:47
распространение коронавируса
общество
кения
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Кению из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу, сообщается на сайте ведомства."Роспотребнадзор рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Республику Кения",- говорится в сообщении.По состоянию на 20 декабря 2021 года в Кении зарегистрировано 263 707 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, показатель летальности – 2,03%, отметили в ведомстве.В настоящее время в стране наблюдается рост заболеваемости, причем в республике отмечается активная циркуляция нового штамма "омикрон", подчеркнули в Роспотребнадзоре.Все путешественники для въезда в Кению должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не более чем за 96 часов до вылета, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20211219/simptom-1764415300.html
https://ria.ru/20211218/omikron-1764381132.html
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общество, кения, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, новости - туризм
19:21 20.12.2021 (обновлено: 21:47 20.12.2021)
 
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Кению

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Кению из-за COVID-19

© Fotolia / Natalia PushchinaНайроби, Кения
Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Fotolia / Natalia Pushchina
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Кению из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу, сообщается на сайте ведомства.
"Роспотребнадзор рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Республику Кения",- говорится в сообщении.
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В настоящее время в стране наблюдается рост заболеваемости, причем в республике отмечается активная циркуляция нового штамма "омикрон", подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Все путешественники для въезда в Кению должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не более чем за 96 часов до вылета, уточнили в ведомстве.
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Распространение коронавирусаОбществоКенияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияНовости - Туризм
 
 
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