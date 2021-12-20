https://ria.ru/20211220/kemerovo-1764488666.html

В Кемерово установили вину чиновника госстройнадзора по делу "Зимней вишни"

В Кемерово установили вину чиновника госстройнадзора по делу "Зимней вишни" - РИА Новости, 20.12.2021

В Кемерово установили вину чиновника госстройнадзора по делу "Зимней вишни"

Центральный районный суд в Кемерово, где рассматривается дело о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в 2018 году, унесшем жизни 60 человек, установил вину подчиненной... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T08:10

2021-12-20T08:10

2021-12-20T08:10

происшествия

кемеровская область

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

кемеровский областной суд

пожар в торговом центре в кемерово

александр мамонтов

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КЕМЕРОВО, 20 дек – РИА Новости. Центральный районный суд в Кемерово, где рассматривается дело о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в 2018 году, унесшем жизни 60 человек, установил вину подчиненной бывшей главы госстройнадзора Танзили Комковой - Светланы Шенгерей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Оглашение приговора по третьему делу о пожаре проходит в здании Кемеровского областного суда.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. Фигурантами третьего дела являются экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, бывшая подчиненная Комковой Светлана Шенгерей, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры.Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово. Это, помимо вышеуказанного, дело собственника ТЦ Вячеслава Вишневского (обвиняется в даче взятки должностному лицу) и дело экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева (обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество").

https://ria.ru/20211220/vishnya-1764488075.html

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происшествия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), кемеровский областной суд, пожар в торговом центре в кемерово, александр мамонтов