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В Кемерово установили вину чиновника госстройнадзора по делу "Зимней вишни"
В Кемерово установили вину чиновника госстройнадзора по делу "Зимней вишни" - РИА Новости, 20.12.2021
В Кемерово установили вину чиновника госстройнадзора по делу "Зимней вишни"
Центральный районный суд в Кемерово, где рассматривается дело о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в 2018 году, унесшем жизни 60 человек, установил вину подчиненной... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:10
2021-12-20T08:10
происшествия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровский областной суд
пожар в торговом центре в кемерово
александр мамонтов
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КЕМЕРОВО, 20 дек – РИА Новости. Центральный районный суд в Кемерово, где рассматривается дело о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в 2018 году, унесшем жизни 60 человек, установил вину подчиненной бывшей главы госстройнадзора Танзили Комковой - Светланы Шенгерей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Оглашение приговора по третьему делу о пожаре проходит в здании Кемеровского областного суда.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. Фигурантами третьего дела являются экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, бывшая подчиненная Комковой Светлана Шенгерей, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры.Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово. Это, помимо вышеуказанного, дело собственника ТЦ Вячеслава Вишневского (обвиняется в даче взятки должностному лицу) и дело экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева (обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество").
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происшествия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), кемеровский областной суд, пожар в торговом центре в кемерово, александр мамонтов
08:10 20.12.2021
 
В Кемерово установили вину чиновника госстройнадзора по делу "Зимней вишни"

Суд в Кемерово по делу "Зимней вишни" установил вину заместителя экс-главы госстройнадзора

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС в оперативном штабе у ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. 27 марта 2018
Сотрудники МЧС в оперативном штабе у ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 20 дек – РИА Новости. Центральный районный суд в Кемерово, где рассматривается дело о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в 2018 году, унесшем жизни 60 человек, установил вину подчиненной бывшей главы госстройнадзора Танзили Комковой - Светланы Шенгерей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Шенгерей совершила злоупотребление должностными полномочиями", – сказала судья.
Оглашение приговора по третьему делу о пожаре проходит в здании Кемеровского областного суда.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. Фигурантами третьего дела являются экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, бывшая подчиненная Комковой Светлана Шенгерей, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.
Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры.
Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово. Это, помимо вышеуказанного, дело собственника ТЦ Вячеслава Вишневского (обвиняется в даче взятки должностному лицу) и дело экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева (обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество").
Пожарные в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
07:57
Суд установил вину главы компании, реконструировавшей здание "Зимней вишни"
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровский областной судПожар в торговом центре в КемеровоАлександр Мамонтов
 
 
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