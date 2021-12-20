В Кемерово установили вину чиновника госстройнадзора по делу "Зимней вишни"
Суд в Кемерово по делу "Зимней вишни" установил вину заместителя экс-главы госстройнадзора
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС в оперативном штабе у ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. 27 марта 2018
КЕМЕРОВО, 20 дек – РИА Новости. Центральный районный суд в Кемерово, где рассматривается дело о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в 2018 году, унесшем жизни 60 человек, установил вину подчиненной бывшей главы госстройнадзора Танзили Комковой - Светланы Шенгерей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Шенгерей совершила злоупотребление должностными полномочиями", – сказала судья.
Оглашение приговора по третьему делу о пожаре проходит в здании Кемеровского областного суда.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. Фигурантами третьего дела являются экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, бывшая подчиненная Комковой Светлана Шенгерей, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.
Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры.
Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово. Это, помимо вышеуказанного, дело собственника ТЦ Вячеслава Вишневского (обвиняется в даче взятки должностному лицу) и дело экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева (обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество").