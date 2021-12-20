https://ria.ru/20211220/investitsii-1764479863.html
Финансист дала совет по инвестициям в следующем году
Финансист дала совет по инвестициям в следующем году - РИА Новости, 20.12.2021
Финансист дала совет по инвестициям в следующем году
В России продолжается рост числа частных инвесторов. О том, какие финансовые инструменты позволят повысить прибыльность портфеля, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T04:14
2021-12-20T04:14
2021-12-20T04:14
экономика
россия
наталья смирнова (финансовый советник)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России продолжается рост числа частных инвесторов. О том, какие финансовые инструменты позволят повысить прибыльность портфеля, рассказала агентству "Прайм" независимый финансовый советник Наталья Смирнова.В первую очередь она не советует ждать быстрой прибыли, поскольку инвестирование предполагает вложение денег на долгие сроки. Также не стоит инвестировать на последние деньги: важно иметь "заначку" в размере как минимум трех месячных расходов. При инвестировании важно также помнить о диверсификации: не вкладывать все средства в одну отрасль или компанию.В 2022 году Смирнова посоветовала обратить внимание на такие факторы, как высокая инфляция и рост ставок мировыми центральными банками. При росте ставок будет расти и доходность по облигациям. Что касается акций, то привлекательными будут те компании, которые смогут переложить инфляцию в свой конечный продукт, например, ретейлеры. От повышения ставок также вырастут процентные доходы финансовой отрасли, что должно положительно сказаться на акциях компаний финансового сектора, полагает эксперт.
https://ria.ru/20211212/investitsii-1763236553.html
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экономика, россия, наталья смирнова (финансовый советник)
Финансист дала совет по инвестициям в следующем году
Финансист Смирнова: инвестировать все средства в одну компанию или отрасль нецелесообразно