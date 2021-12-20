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"Енисейская Сибирь" привлекает триллионные инвестиции
"Енисейская Сибирь" привлекает триллионные инвестиции - РИА Новости, 20.12.2021
"Енисейская Сибирь" привлекает триллионные инвестиции
Красноярскому краю, начиная с 2018 года, удалось сделать мощный рывок и войти в пятерку российских регионов-лидеров по уровню инвестиционного потенциала, заявил РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:28
2021-12-20T12:31
экономика
республика тыва
республика хакасия
красноярский край
александр усс
туризм
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Красноярскому краю, начиная с 2018 года, удалось сделать мощный рывок и войти в пятерку российских регионов-лидеров по уровню инвестиционного потенциала, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он выступил в середине ноября на презентации в Москве масштабного комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", объединяющего три региона России – Красноярский край, Хакасию и Тыву.Мощный рывокСоглашение о реализации комплексного инвестиционного проекта было подписано главами трех регионов в 2018 году на Красноярском экономическом форуме. "Енисейская Сибирь" включает в себя 32 проекта с общей инвестиционной стоимостью свыше 1,9 триллиона рублей, которые должны быть реализованы до 2027 года силами более 60 компаний. Сопровождение проекта ведет Корпорация развития Енисейской Сибири.Главы регионов отмечают, что с момента начала реализации КИП "Енисейская Сибирь" качество жизни в регионах заметно улучшилось.На презентации "Енисейской Сибири" в МИД РФ глава Хакасии Валентин Коновалов рассказал, что в рамках КИП республика реализует 11 комплексных инвестиционных проектов общей стоимостью 293 миллиарда рублей. В результате планируется создать 7 тысяч новых рабочих мест. А глава Тывы Владислав Ховалыг отметил работу по превращению республики, обладающей чрезвычайно выгодным географическим положением, в трансграничный транспортный коридор.Темпы ростаВ этом году, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, ни один инвестор не отказался от своих планов. Серьезный рывок регионам удалось сделать благодаря принятию закона о региональных инвестиционных проектах (РИП). В частности, статус РИП получил проект "Южный кластер" компании "Норникель". К 2027 году компания намерена существенно нарастить объемы добычи, выйдя на максимальный показатель в 9 миллионов тонн руды в год. "Южный кластер" направлен и на решение стратегических задач, в частности, на развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 миллионов тонн.Также в 2021 году заключено 7 новых соглашений об инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Освоение Сырадасайского месторождения обеспечит добычу новой для Красноярского края продукции – коксующегося угля. Проект реализует первый резидент Арктической зоны России в крае компания "Северная звезда". Инвестор уже построил дорогу протяженностью 60 километров, приступил к строительству вахтового посёлка и морского порта, доставляет технику и оборудование для возведения обогатительной фабрики. Отгрузка первого угля ожидается в первом квартале 2022 года, к 2026 году планируется отгружать 7 миллионов тонн угля в год по Севморпути.Также на территории Енисейской Сибири компания "Роснефть" приступила к реализации самого крупного на сегодня в мире проекта в области нефтедобычи "Восток Ойл". В Заполярье началось строительство нефтепровода протяжённостью 770 километров, который соединит месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров с нефтеналивным терминалом в порту "Бухта Север". После запуска первой очереди здесь будут добывать до 30 миллионов тонн нефти в год на первом этапе.Активно реализуются и проекты в Красноярской агломерации. В конце 2020 года постановлением правительства РФ на ее территории была создана ОЭЗ промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина". Первым резидентом стала компания "Хенкон Сибирь", которая построит машиностроительный комплекс более, чем за 900 миллионов рублей. Второй резидент - компания "Сибирские алюминиевые диски" с объемом инвестиций более 2,5 миллиарда рублей и мощностью нового производства в 1,5 миллиона колес в год. Всего предполагается реализация инвестпроектов 6 якорных резидентов с общим объемом инвестиций 18,6 миллиарда рублей.Социальный эффектПервостепенным в реализации проектов КИП является социальный эффект. По оценкам специалистов, "Енисейская Сибирь" создаст более 70 тысяч рабочих мест. При этом больше 3 тысяч человек уже получили работу. А налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, по предварительным подсчетам, превысят полтриллиона рублей.Инвесторы КИП активно участвуют в социально-экономическом развитии региона. Так, за последний год между Красноярским краем и компаниями заключены соглашения более, чем на 13 миллиардов рублей со сроком реализации до 2028 года.Инвестпроектам нужна научная база и инновационные решения, поэтому Корпорация обеспечивает взаимодействие предприятий и вузов. В рамках КИП появился реестр исследовательских потребностей предприятий и дайджест доступных технологий. Заключено 47 договоров с научными и образовательными учреждениями на сумму более 500 миллионов рублей. В реализации КИП участвуют не только крупные компании, но и малый и средний бизнес. Для выбора надежных подрядчиков в помощь инвесторам создали специальный реестр, куда входят компании трех регионов. Сейчас в списке более 370 представителей МСП. За период реализации КИП они заключили свыше 240 контрактов на общую сумму более 6,5 миллиардов рублей.
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экономика, республика тыва, республика хакасия, красноярский край, александр усс, #партнерскийматериал, туризм
Партнерский материал
12:28 20.12.2021 (обновлено: 12:31 20.12.2021)
 

"Енисейская Сибирь" привлекает триллионные инвестиции

© Фото : ООО "Северная звезда"Погрузочные работы в порту
Погрузочные работы в порту - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : ООО "Северная звезда"
Красноярскому краю, начиная с 2018 года, удалось сделать мощный рывок и войти в пятерку российских регионов-лидеров по уровню инвестиционного потенциала, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он выступил в середине ноября на презентации в Москве масштабного комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", объединяющего три региона России – Красноярский край, Хакасию и Тыву.

Мощный рывок

Соглашение о реализации комплексного инвестиционного проекта было подписано главами трех регионов в 2018 году на Красноярском экономическом форуме. "Енисейская Сибирь" включает в себя 32 проекта с общей инвестиционной стоимостью свыше 1,9 триллиона рублей, которые должны быть реализованы до 2027 года силами более 60 компаний. Сопровождение проекта ведет Корпорация развития Енисейской Сибири.
Главы регионов отмечают, что с момента начала реализации КИП "Енисейская Сибирь" качество жизни в регионах заметно улучшилось.
"За последние три года краю удалось сделать мощный рывок и войти в пятерку российских лидеров по уровню инвестиционного потенциала. По итогам девяти месяцев этого года объем инвестиций в регион составил почти 377 миллиардов рублей, что на 33% больше прошлогоднего результата. Это серьезно превышает средние показатели по Сибири и России в целом. Обусловлены такие результаты выходом в фазу активной реализации проектов КИП "Енисейская Сибирь", – отметил Усс.
На презентации "Енисейской Сибири" в МИД РФ глава Хакасии Валентин Коновалов рассказал, что в рамках КИП республика реализует 11 комплексных инвестиционных проектов общей стоимостью 293 миллиарда рублей. В результате планируется создать 7 тысяч новых рабочих мест. А глава Тывы Владислав Ховалыг отметил работу по превращению республики, обладающей чрезвычайно выгодным географическим положением, в трансграничный транспортный коридор.

Темпы роста

В этом году, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, ни один инвестор не отказался от своих планов. Серьезный рывок регионам удалось сделать благодаря принятию закона о региональных инвестиционных проектах (РИП). В частности, статус РИП получил проект "Южный кластер" компании "Норникель". К 2027 году компания намерена существенно нарастить объемы добычи, выйдя на максимальный показатель в 9 миллионов тонн руды в год. "Южный кластер" направлен и на решение стратегических задач, в частности, на развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 миллионов тонн.
Также в 2021 году заключено 7 новых соглашений об инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Освоение Сырадасайского месторождения обеспечит добычу новой для Красноярского края продукции – коксующегося угля. Проект реализует первый резидент Арктической зоны России в крае компания "Северная звезда". Инвестор уже построил дорогу протяженностью 60 километров, приступил к строительству вахтового посёлка и морского порта, доставляет технику и оборудование для возведения обогатительной фабрики. Отгрузка первого угля ожидается в первом квартале 2022 года, к 2026 году планируется отгружать 7 миллионов тонн угля в год по Севморпути.
© Фото : ООО "Северная звезда"Погрузочные работы в порту
Погрузочные работы в порту - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : ООО "Северная звезда"
Погрузочные работы в порту
Также на территории Енисейской Сибири компания "Роснефть" приступила к реализации самого крупного на сегодня в мире проекта в области нефтедобычи "Восток Ойл". В Заполярье началось строительство нефтепровода протяжённостью 770 километров, который соединит месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров с нефтеналивным терминалом в порту "Бухта Север". После запуска первой очереди здесь будут добывать до 30 миллионов тонн нефти в год на первом этапе.
Активно реализуются и проекты в Красноярской агломерации. В конце 2020 года постановлением правительства РФ на ее территории была создана ОЭЗ промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина". Первым резидентом стала компания "Хенкон Сибирь", которая построит машиностроительный комплекс более, чем за 900 миллионов рублей. Второй резидент - компания "Сибирские алюминиевые диски" с объемом инвестиций более 2,5 миллиарда рублей и мощностью нового производства в 1,5 миллиона колес в год. Всего предполагается реализация инвестпроектов 6 якорных резидентов с общим объемом инвестиций 18,6 миллиарда рублей.

Социальный эффект

Первостепенным в реализации проектов КИП является социальный эффект. По оценкам специалистов, "Енисейская Сибирь" создаст более 70 тысяч рабочих мест. При этом больше 3 тысяч человек уже получили работу. А налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, по предварительным подсчетам, превысят полтриллиона рублей.
Инвесторы КИП активно участвуют в социально-экономическом развитии региона. Так, за последний год между Красноярским краем и компаниями заключены соглашения более, чем на 13 миллиардов рублей со сроком реализации до 2028 года.

"Участники КИП "Енисейская Сибирь" придерживаются принципов ESG, вкладывают средства в социальную сферу и реализуют проекты по снижению нагрузки на окружающую среду. Здесь я вижу огромный потенциал первого климатического НОЦ мирового уровня "Енисейская Сибирь". Он запущен этим летом по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса. Это научный центр не только исследовательского плана, но и центр подготовки нового поколения уникальных кадров", – рассказывает генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Инвестпроектам нужна научная база и инновационные решения, поэтому Корпорация обеспечивает взаимодействие предприятий и вузов. В рамках КИП появился реестр исследовательских потребностей предприятий и дайджест доступных технологий. Заключено 47 договоров с научными и образовательными учреждениями на сумму более 500 миллионов рублей.
© Фото : ООО "Северная звезда" "Енисейская Сибирь" привлекает триллионные инвестиции
Енисейская Сибирь привлекает триллионные инвестиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : ООО "Северная звезда"
"Енисейская Сибирь" привлекает триллионные инвестиции
В реализации КИП участвуют не только крупные компании, но и малый и средний бизнес. Для выбора надежных подрядчиков в помощь инвесторам создали специальный реестр, куда входят компании трех регионов. Сейчас в списке более 370 представителей МСП. За период реализации КИП они заключили свыше 240 контрактов на общую сумму более 6,5 миллиардов рублей.
 
ЭкономикаРеспублика ТываРеспублика ХакасияКрасноярский крайАлександр УссТуризм
 
 
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