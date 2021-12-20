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В Тольятти мужчина изготавливал контрафактные медицинские костюмы

В Тольятти мужчина изготавливал контрафактные медицинские костюмы - РИА Новости, 20.12.2021

В Тольятти мужчина изготавливал контрафактные медицинские костюмы

Полицейские в Тольятти задержали местного жителя, подозреваемого в изготовлении контрафактных медицинских костюмов для работы в "красной зоне", сообщает... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:56

2021-12-20T16:56

2021-12-20T16:58

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САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Полицейские в Тольятти задержали местного жителя, подозреваемого в изготовлении контрафактных медицинских костюмов для работы в "красной зоне", сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области.По данным полиции, мужчина организовал в Тольятти незаконное производство контрафактных медицинских костюмов с размещенными на них товарными знаками торговой марки без разрешения правообладателя. В арендуемом помещении в Автозаводском районе производились изолирующие костюмы, которые в дальнейшем поставлялись в одно из медучреждений города. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли около 8 тысяч медицинских изделий, готовых к продаже. Ущерб одной из московских фирм, по данным ГУМВД, составил 12 миллионов рублей.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

https://ria.ru/20211219/zaderzhali-1764475605.html

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