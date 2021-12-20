https://ria.ru/20211220/grazhdanstvo-1764617800.html

В ЛНР заявили о легализации Зеленским иностранных наемников

В ЛНР заявили о легализации Зеленским иностранных наемников - РИА Новости, 20.12.2021

В ЛНР заявили о легализации Зеленским иностранных наемников

Президент Украины Владимир Зеленский, подписав закон "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению украинского гражданства, хочет легализовать иностранных РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T20:23

2021-12-20T20:23

2021-12-20T20:23

в мире

украина

владимир зеленский

луганская народная республика

донбасс

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, подписав закон "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению украинского гражданства, хочет легализовать иностранных наемников, воевавших в Донбассе, заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в "Антитеррористической операции" и "Операции объединенных сил" в Донбассе."Хитрый Зеленский" всех обманул, теперь он может выполнять минские соглашения в части вывода иностранных наемников с территории Украины… Все иностранные наемники вместо выхода с Украины теперь могут никуда не выходить, а получать украинское гражданство, не отказываясь от своего родного польского, прибалтийского, грузинского или какого-то еще", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20211220/donbass-1764562791.html

украина

луганская народная республика

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в мире, украина, владимир зеленский, луганская народная республика, донбасс, родион мирошник