https://ria.ru/20211220/grazhdanstvo-1764617800.html
В ЛНР заявили о легализации Зеленским иностранных наемников
В ЛНР заявили о легализации Зеленским иностранных наемников - РИА Новости, 20.12.2021
В ЛНР заявили о легализации Зеленским иностранных наемников
Президент Украины Владимир Зеленский, подписав закон "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению украинского гражданства, хочет легализовать иностранных РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T20:23
2021-12-20T20:23
2021-12-20T20:23
в мире
украина
владимир зеленский
луганская народная республика
донбасс
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, подписав закон "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению украинского гражданства, хочет легализовать иностранных наемников, воевавших в Донбассе, заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в "Антитеррористической операции" и "Операции объединенных сил" в Донбассе."Хитрый Зеленский" всех обманул, теперь он может выполнять минские соглашения в части вывода иностранных наемников с территории Украины… Все иностранные наемники вместо выхода с Украины теперь могут никуда не выходить, а получать украинское гражданство, не отказываясь от своего родного польского, прибалтийского, грузинского или какого-то еще", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
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в мире, украина, владимир зеленский, луганская народная республика, донбасс, родион мирошник
В ЛНР заявили о легализации Зеленским иностранных наемников
Представитель ЛНР Мирошник: Зеленский решил легализовать иностранных наемников