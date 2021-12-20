https://ria.ru/20211220/goszakupki-1764485428.html

РБК: во ВШЭ назвали общий объем взяток при госзакупках

РБК: во ВШЭ назвали общий объем взяток при госзакупках - РИА Новости, 20.12.2021

РБК: во ВШЭ назвали общий объем взяток при госзакупках

Большинство поставщиков осуждают коррупцию, но сталкивались с ней при госзакупках, пишет РБК со ссылкой на данные исследования уровня коррупции при госзакупках, РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T07:03

2021-12-20T07:03

2021-12-20T07:03

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высшая школа экономики (вшэ)

россия

коррупция

москва

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Большинство поставщиков осуждают коррупцию, но сталкивались с ней при госзакупках, пишет РБК со ссылкой на данные исследования уровня коррупции при госзакупках, проведенного институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.По данным издания, авторы опросили свыше 1,2 тысячи представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры, из разных субъектов РФ. Из них 53% - из микропредприятий, 34% из малого бизнеса, 6% из среднего и около 7% - из крупного."Бороться за заказ неправомерными способами их вынуждает слишком высокая конкуренция за госзаказ, следует из доклада", - говорится в сообщении.Отмечается, что общий объем взяток в сфере госзакупок составляет почти 6,6 триллиона рублей, при этом не уточняется, о каком периоде идет речь.

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экономика, высшая школа экономики (вшэ), россия, коррупция, москва