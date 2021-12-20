https://ria.ru/20211220/goszakupki-1764485428.html
РБК: во ВШЭ назвали общий объем взяток при госзакупках
РБК: во ВШЭ назвали общий объем взяток при госзакупках - РИА Новости, 20.12.2021
РБК: во ВШЭ назвали общий объем взяток при госзакупках
Большинство поставщиков осуждают коррупцию, но сталкивались с ней при госзакупках, пишет РБК со ссылкой на данные исследования уровня коррупции при госзакупках, РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T07:03
2021-12-20T07:03
2021-12-20T07:03
экономика
высшая школа экономики (вшэ)
россия
коррупция
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Большинство поставщиков осуждают коррупцию, но сталкивались с ней при госзакупках, пишет РБК со ссылкой на данные исследования уровня коррупции при госзакупках, проведенного институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.По данным издания, авторы опросили свыше 1,2 тысячи представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры, из разных субъектов РФ. Из них 53% - из микропредприятий, 34% из малого бизнеса, 6% из среднего и около 7% - из крупного."Бороться за заказ неправомерными способами их вынуждает слишком высокая конкуренция за госзаказ, следует из доклада", - говорится в сообщении.Отмечается, что общий объем взяток в сфере госзакупок составляет почти 6,6 триллиона рублей, при этом не уточняется, о каком периоде идет речь.
https://ria.ru/20211118/korruptsiya-1759709581.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, высшая школа экономики (вшэ), россия, коррупция, москва
РБК: во ВШЭ назвали общий объем взяток при госзакупках
РБК: опрос ВШЭ показал, что две трети поставщиков сталкивались со взятками при госзакупках