https://ria.ru/20211220/gosuslugi-1764525392.html
Правительство расширит функционал портала "Госуслуги"
Правительство расширит функционал портала "Госуслуги" - РИА Новости, 20.12.2021
Правительство расширит функционал портала "Госуслуги"
В 2022 году существенно расширится функционал портала "Госуслуги", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:37
2021-12-20T12:37
2021-12-20T17:07
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В 2022 году существенно расширится функционал портала "Госуслуги", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано", — сказал он на совещании со своими замами.В частности, речь идет об оформлении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость. "Это удобно: тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город", — объяснил глава кабмина, напомнив, что раньше такие услуги были доступны только на онлайн-площадках субъектов, сайтах профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме вообще.По его словам, регионы смогут разместить на едином портале дополнительные сервисы, например по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на соцобслуживание и предоставление бесплатного жилья."Госуслуги" — справочно-информационный интернет-портал, обеспечивающий доступ граждан к услугам федеральных и муниципальных ведомств. Работает с 2009 года, сейчас в системе зарегистрированы 126 миллионов россиян.
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михаил мишустин, общество, россия
12:37 20.12.2021 (обновлено: 17:07 20.12.2021)
Правительство расширит функционал портала "Госуслуги"
Премьер Мишустин: в 2022 году расширят список предоставляемых на "Госуслугах" сервисов
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
В 2022 году существенно расширится функционал портала "Госуслуги", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
.
"Там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано", — сказал он на совещании со своими замами.
В частности, речь идет об оформлении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость.
"Это удобно: тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город", — объяснил глава кабмина, напомнив, что раньше такие услуги были доступны только на онлайн-площадках субъектов, сайтах профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме вообще.
По его словам, регионы смогут разместить на едином портале дополнительные сервисы, например по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на соцобслуживание и предоставление бесплатного жилья.
"Госуслуги"
— справочно-информационный интернет-портал, обеспечивающий доступ граждан к услугам федеральных и муниципальных ведомств. Работает с 2009 года, сейчас в системе зарегистрированы 126 миллионов россиян.