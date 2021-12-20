https://ria.ru/20211220/gosuslugi-1764525392.html

Правительство расширит функционал портала "Госуслуги"

Правительство расширит функционал портала "Госуслуги" - РИА Новости, 20.12.2021

Правительство расширит функционал портала "Госуслуги"

В 2022 году существенно расширится функционал портала "Госуслуги", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:37

2021-12-20T12:37

2021-12-20T17:07

михаил мишустин

общество

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В 2022 году существенно расширится функционал портала "Госуслуги", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано", — сказал он на совещании со своими замами.В частности, речь идет об оформлении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость. "Это удобно: тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город", — объяснил глава кабмина, напомнив, что раньше такие услуги были доступны только на онлайн-площадках субъектов, сайтах профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме вообще.По его словам, регионы смогут разместить на едином портале дополнительные сервисы, например по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на соцобслуживание и предоставление бесплатного жилья."Госуслуги" — справочно-информационный интернет-портал, обеспечивающий доступ граждан к услугам федеральных и муниципальных ведомств. Работает с 2009 года, сейчас в системе зарегистрированы 126 миллионов россиян.

https://ria.ru/20211214/gosuslugi-1763730386.html

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михаил мишустин, общество, россия