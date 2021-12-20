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Туризм
https://ria.ru/20211220/gostinitsy-1764577405.html
Эксперты рассказали, как изменятся отели в 2022 году
Эксперты рассказали, как изменятся отели в 2022 году - РИА Новости, 20.12.2021
Эксперты рассказали, как изменятся отели в 2022 году
Эксперты составили список трендов, которые определят развитие индустрии гостеприимства в 2022 году, пишет Travel Daily News. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T21:18
2021-12-20T21:18
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты составили список трендов, которые определят развитие индустрии гостеприимства в 2022 году, пишет Travel Daily News.Голосовое бронирование — одна из новинок. Зарезервировать номер в отеле можно будет, даже не касаясь смартфона. А чтобы гость всегда знал, что его ждет, некоторые отели начали добавлять на свои веб-сайты виртуальные туры по комнатам и территории."Благодаря VR-технологиям можно заранее осмотреть свой номер и, если что-то не нравится, отказаться от бронирования", — говорят специалисты.Еще один современный тренд — смарт-номера. Они оснащены не только бесплатным Wi-Fi, к которому все уже привыкли, но и голосовым управлением, "умными" системами безопасности и распознавания лиц,. А с помощью облачных хранилищ — тоже новая цифровая технология — отельеры смогут собирать информацию о каждом клиенте и "настраивать" комнаты под каждого гостя.Кроме того, в последнее время на рынке появляется все больше консьерж-агентств. Они расширяют услуги до доставки еды, резервирования столиков в ресторанах, разработки маршрутов. По словам экспертов, число туристов, обращающихся в такие компании, растет.
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безопасность, технологии, новости - туризм, туристы, туризм, виртуальная реальность
21:18 20.12.2021
 
Эксперты рассказали, как изменятся отели в 2022 году

Специалисты назвали главные тренды следующего года в гостиничном бизнесе

© Depositphotos / Stefano LunardiГорничная за работой
Горничная за работой - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Depositphotos / Stefano Lunardi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты составили список трендов, которые определят развитие индустрии гостеприимства в 2022 году, пишет Travel Daily News.
Голосовое бронирование — одна из новинок. Зарезервировать номер в отеле можно будет, даже не касаясь смартфона. А чтобы гость всегда знал, что его ждет, некоторые отели начали добавлять на свои веб-сайты виртуальные туры по комнатам и территории.
"Благодаря VR-технологиям можно заранее осмотреть свой номер и, если что-то не нравится, отказаться от бронирования", — говорят специалисты.
Еще один современный тренд — смарт-номера. Они оснащены не только бесплатным Wi-Fi, к которому все уже привыкли, но и голосовым управлением, "умными" системами безопасности и распознавания лиц,. А с помощью облачных хранилищ — тоже новая цифровая технология — отельеры смогут собирать информацию о каждом клиенте и "настраивать" комнаты под каждого гостя.
Кроме того, в последнее время на рынке появляется все больше консьерж-агентств. Они расширяют услуги до доставки еды, резервирования столиков в ресторанах, разработки маршрутов. По словам экспертов, число туристов, обращающихся в такие компании, растет.
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