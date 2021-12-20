https://ria.ru/20211220/gostinitsy-1764577405.html

Эксперты рассказали, как изменятся отели в 2022 году

Эксперты рассказали, как изменятся отели в 2022 году - РИА Новости, 20.12.2021

Эксперты рассказали, как изменятся отели в 2022 году

Эксперты составили список трендов, которые определят развитие индустрии гостеприимства в 2022 году, пишет Travel Daily News. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T21:18

2021-12-20T21:18

2021-12-20T21:18

туризм

безопасность

технологии

новости - туризм

туристы

туризм

виртуальная реальность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746624582_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f8969200bfb66b73217b5dc2e07525d.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты составили список трендов, которые определят развитие индустрии гостеприимства в 2022 году, пишет Travel Daily News.Голосовое бронирование — одна из новинок. Зарезервировать номер в отеле можно будет, даже не касаясь смартфона. А чтобы гость всегда знал, что его ждет, некоторые отели начали добавлять на свои веб-сайты виртуальные туры по комнатам и территории."Благодаря VR-технологиям можно заранее осмотреть свой номер и, если что-то не нравится, отказаться от бронирования", — говорят специалисты.Еще один современный тренд — смарт-номера. Они оснащены не только бесплатным Wi-Fi, к которому все уже привыкли, но и голосовым управлением, "умными" системами безопасности и распознавания лиц,. А с помощью облачных хранилищ — тоже новая цифровая технология — отельеры смогут собирать информацию о каждом клиенте и "настраивать" комнаты под каждого гостя.Кроме того, в последнее время на рынке появляется все больше консьерж-агентств. Они расширяют услуги до доставки еды, резервирования столиков в ресторанах, разработки маршрутов. По словам экспертов, число туристов, обращающихся в такие компании, растет.

https://ria.ru/20211220/strany-1764528597.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, новости - туризм, туристы, туризм, виртуальная реальность