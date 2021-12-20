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Депутат назвал сроки рассмотрения законопроекта о наказании за пытки
Депутат назвал сроки рассмотрения законопроекта о наказании за пытки - РИА Новости, 20.12.2021
Депутат назвал сроки рассмотрения законопроекта о наказании за пытки
Законопроект об ужесточении наказания за пытки для представителей власти рассмотрят в первом чтении во вторник или в среду, подтвердил РИА Новости депутат... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:18
2021-12-20T13:18
общество
госдума рф
павел крашенинников
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за пытки для представителей власти рассмотрят в первом чтении во вторник или в среду, подтвердил РИА Новости депутат Госдумы Даниил Бессарабов.Ранее источник сообщил РИА Новости, что проект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки рассмотрят в первом чтении в этом году, принять закон планируется не раньше 2022 года."Павел Крашенинников (глава комитета Думы по госстроительству) сегодня планирует выносить на Совет Госдумы новый законопроект о пытках, чтобы уже на пленарном заседании его рассмотреть. Комитет готов все подготовить, чтобы коллеги смогли его рассмотреть во вторник или среду, как определится Совет", - сказал Бессарабов.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание".
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общество, госдума рф, павел крашенинников, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
13:18 20.12.2021
 
Депутат назвал сроки рассмотрения законопроекта о наказании за пытки

Депутат Бессарабов: проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят на этой неделе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХолл в здании Государственной Думы РФ
Холл в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за пытки для представителей власти рассмотрят в первом чтении во вторник или в среду, подтвердил РИА Новости депутат Госдумы Даниил Бессарабов.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что проект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки рассмотрят в первом чтении в этом году, принять закон планируется не раньше 2022 года.
"Павел Крашенинников (глава комитета Думы по госстроительству) сегодня планирует выносить на Совет Госдумы новый законопроект о пытках, чтобы уже на пленарном заседании его рассмотреть. Комитет готов все подготовить, чтобы коллеги смогли его рассмотреть во вторник или среду, как определится Совет", - сказал Бессарабов.
В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание".
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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Эксперт оценил законопроект об ужесточении наказания за пытки
 
ОбществоГосдума РФПавел КрашенинниковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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