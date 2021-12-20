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Наука
https://ria.ru/20211220/glonass-1764483094.html
В 2022 году запустят два спутника "Глонасс-К2"
В 2022 году запустят два спутника "Глонасс-К2" - РИА Новости, 20.12.2021
В 2022 году запустят два спутника "Глонасс-К2"
Первые два российских навигационных спутника нового поколения "Глонасс-К2" будут запущены на орбиту во втором и третьем кварталах 2022 года, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T03:07
2021-12-20T03:14
наука
москва
космос - риа наука
глонасс (система навигации)
николай тестоедов
россия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Первые два российских навигационных спутника нового поколения "Глонасс-К2" будут запущены на орбиту во втором и третьем кварталах 2022 года, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-производителя аппаратов "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" Николай Тестоедов.Он добавил, что, скорее всего, в первом квартале 2022 года в космос будет отправлен последний спутник предыдущего поколения "Глонасс-М", который сейчас находится в наземном резерве.Ранее сообщалось, что первый "Глонасс-К2" может быть запущен в конце 2021 года, а второй такой же не ранее апреля 2022 года.Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
https://ria.ru/20211025/sputniki-1756152366.html
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москва, космос - риа наука, глонасс (система навигации), николай тестоедов, россия
03:07 20.12.2021 (обновлено: 03:14 20.12.2021)
 
В 2022 году запустят два спутника "Глонасс-К2"

Глава ИСС Тестоедов: "Глонасс-К2" запустят во втором и третьем кварталах 2022 года

© Фото : РоскосмосПуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы "Глонасс-К"
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с космическим аппаратом нового поколения системы Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Первые два российских навигационных спутника нового поколения "Глонасс-К2" будут запущены на орбиту во втором и третьем кварталах 2022 года, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-производителя аппаратов "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" Николай Тестоедов.
"Первый из них пойдёт во втором квартале, а второй, я думаю, в третьем, потому что второй находится на той стадии, когда ещё идёт в полном разгаре наземная отработка", - сказал Тестоедов.
Он добавил, что, скорее всего, в первом квартале 2022 года в космос будет отправлен последний спутник предыдущего поколения "Глонасс-М", который сейчас находится в наземном резерве.
Ранее сообщалось, что первый "Глонасс-К2" может быть запущен в конце 2021 года, а второй такой же не ранее апреля 2022 года.
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 15:47
Россия завершила летные испытания двух новейших навигационных спутников
 
НаукаМоскваКосмос - РИА НаукаГЛОНАСС (система навигации)Николай ТестоедовРоссия
 
 
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