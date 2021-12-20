https://ria.ru/20211220/glonass-1764483094.html
В 2022 году запустят два спутника "Глонасс-К2"
В 2022 году запустят два спутника "Глонасс-К2" - РИА Новости, 20.12.2021
В 2022 году запустят два спутника "Глонасс-К2"
Первые два российских навигационных спутника нового поколения "Глонасс-К2" будут запущены на орбиту во втором и третьем кварталах 2022 года, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T03:07
2021-12-20T03:07
2021-12-20T03:14
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Первые два российских навигационных спутника нового поколения "Глонасс-К2" будут запущены на орбиту во втором и третьем кварталах 2022 года, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-производителя аппаратов "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" Николай Тестоедов.Он добавил, что, скорее всего, в первом квартале 2022 года в космос будет отправлен последний спутник предыдущего поколения "Глонасс-М", который сейчас находится в наземном резерве.Ранее сообщалось, что первый "Глонасс-К2" может быть запущен в конце 2021 года, а второй такой же не ранее апреля 2022 года.Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
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москва, космос - риа наука, глонасс (система навигации), николай тестоедов, россия
03:07 20.12.2021 (обновлено: 03:14 20.12.2021)
В 2022 году запустят два спутника "Глонасс-К2"
Глава ИСС Тестоедов: "Глонасс-К2" запустят во втором и третьем кварталах 2022 года
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости.
Первые два российских навигационных спутника нового поколения "Глонасс
-К2" будут запущены на орбиту во втором и третьем кварталах 2022 года, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-производителя аппаратов "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" Николай Тестоедов
.
"Первый из них пойдёт во втором квартале, а второй, я думаю, в третьем, потому что второй находится на той стадии, когда ещё идёт в полном разгаре наземная отработка", - сказал Тестоедов.
Он добавил, что, скорее всего, в первом квартале 2022 года в космос будет отправлен последний спутник предыдущего поколения "Глонасс-М", который сейчас находится в наземном резерве.
Ранее сообщалось, что первый "Глонасс-К2" может быть запущен в конце 2021 года, а второй такой же не ранее апреля 2022 года.
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").