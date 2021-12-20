https://ria.ru/20211220/glonass-1764483094.html

В 2022 году запустят два спутника "Глонасс-К2"

В 2022 году запустят два спутника "Глонасс-К2" - РИА Новости, 20.12.2021

В 2022 году запустят два спутника "Глонасс-К2"

Первые два российских навигационных спутника нового поколения "Глонасс-К2" будут запущены на орбиту во втором и третьем кварталах 2022 года, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T03:07

2021-12-20T03:07

2021-12-20T03:14

наука

москва

космос - риа наука

глонасс (система навигации)

николай тестоедов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581961629_0:120:1200:795_1920x0_80_0_0_44937c6b19a1dad71272ff23211238e4.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Первые два российских навигационных спутника нового поколения "Глонасс-К2" будут запущены на орбиту во втором и третьем кварталах 2022 года, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-производителя аппаратов "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" Николай Тестоедов.Он добавил, что, скорее всего, в первом квартале 2022 года в космос будет отправлен последний спутник предыдущего поколения "Глонасс-М", который сейчас находится в наземном резерве.Ранее сообщалось, что первый "Глонасс-К2" может быть запущен в конце 2021 года, а второй такой же не ранее апреля 2022 года.Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").

https://ria.ru/20211025/sputniki-1756152366.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, космос - риа наука, глонасс (система навигации), николай тестоедов, россия