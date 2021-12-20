https://ria.ru/20211220/gaz-1764620130.html

Цены на газ в Европе закрепились выше 1700 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе закрепились выше 1700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 20.12.2021

Цены на газ в Европе закрепились выше 1700 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов зафиксировались на отметке выше 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T20:49

2021-12-20T20:49

2021-12-20T22:36

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов зафиксировались на отметке выше 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Так, на открытии сессии январские контракты по индексу голландского TTF торговались почти по 1710 долларов. В начале торгов цена показала максимальные темпы роста, достигая 1740 долларов. Затем показатели снизились до диапазона 1600-1700.К закрытию последний фьючерс торговался по 1723,4 доллара, что на 7,7 процента выше расчетной цены пятницы (примерно 1600 долларов).Стоимость контрактов растет на фоне снижения бронирования "Газпромом" мощностей газопровода "Ямал — Европа" для транзита через Польшу. На пятницу компания выкупила 27 миллионов кубометров, на субботу — 5,2 миллиона, на воскресенье — 4,2 миллиона, а на понедельник — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубов.При этом ранее в декабре российская компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров ежесуточно.Двадцатого декабря "Газпром" вообще не выкупил транзитных мощностей на вторник, однако это еще можно сделать во время ночной сессии.Дополнительные объемы, выставленные компанией "Оператор ГТС Украины" также остались невостребованными.Топливо постепенно дорожало со второй половины весны, но уже в начале осени цены резко подскочили, а 6 октября и вовсе установили исторический рекорд на отметке 1937 долларов за тысячу кубов. Эксперты объясняли это влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. В конце осени цены снизились, но затем рост возобновился.

https://ria.ru/20211220/borrel-1764481981.html

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экономика, европа, газпром, россия