https://ria.ru/20211220/garantii-1764556169.html

В МИД отвергли спекуляции, что предложения по гарантиям повышают ставки

В МИД отвергли спекуляции, что предложения по гарантиям повышают ставки - РИА Новости, 20.12.2021

В МИД отвергли спекуляции, что предложения по гарантиям повышают ставки

Москва отвергает спекуляции, что своими предложениями по гарантиям безопасности она повышает ставки, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:53

2021-12-20T14:53

2021-12-20T14:53

в мире

сша

москва

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:109:2849:1712_1920x0_80_0_0_9c5a2aef7defd2fb424909fddee63316.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва отвергает спекуляции, что своими предложениями по гарантиям безопасности она повышает ставки, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Комментируя заявления ряда экспертов по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, Рябков отметил, что они, видимо, "хотят намеренно понизить ставки и сделать вид, что это не имеет отношения к жизни, что этим можно не заниматься".Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211220/garantii-1764546283.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия