https://ria.ru/20211220/garantii-1764556169.html
В МИД отвергли спекуляции, что предложения по гарантиям повышают ставки
В МИД отвергли спекуляции, что предложения по гарантиям повышают ставки - РИА Новости, 20.12.2021
В МИД отвергли спекуляции, что предложения по гарантиям повышают ставки
Москва отвергает спекуляции, что своими предложениями по гарантиям безопасности она повышает ставки, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:53
2021-12-20T14:53
2021-12-20T14:53
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сергей рябков
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва отвергает спекуляции, что своими предложениями по гарантиям безопасности она повышает ставки, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Комментируя заявления ряда экспертов по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, Рябков отметил, что они, видимо, "хотят намеренно понизить ставки и сделать вид, что это не имеет отношения к жизни, что этим можно не заниматься".Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, сша, москва, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
В МИД отвергли спекуляции, что предложения по гарантиям повышают ставки
В МИД отвергли спекуляции, что предложения по гарантиям безопасности повышают ставки