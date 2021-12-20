https://ria.ru/20211220/garantii-1764546283.html
В МИД ФРГ прокомментировали предложения России по гарантиям безопасности
В МИД ФРГ прокомментировали предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 20.12.2021
В МИД ФРГ прокомментировали предложения России по гарантиям безопасности
Берлин обсуждает предложения России по гарантиям безопасности со всеми партнерами в ЕС и НАТО, заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:12
2021-12-20T14:12
2021-12-20T14:31
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БЕРЛИН, 20 дек – РИА Новости. Берлин обсуждает предложения России по гарантиям безопасности со всеми партнерами в ЕС и НАТО, заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе."Предложения, сделанные Россией на прошлой неделе, российский МИД сам обнародовал, это значит, что содержание ясно… Речь сейчас идет о том, чтобы, конечно, обсудить эти предложения, представленные русскими, в соответствующих форматах для диалога. Сами по себе предложения не могут заменить обсуждения между партнерами и с Россией. Это означает <…> вновь сделать возможными эти переговоры, вести диалог с Россией и, конечно, обсуждать содержательные вопросы", - сказала Зассе."Мы, само собой, обсуждаем эти предложения, представленные Россией, которые Россия сама обнародовала, со всеми партнерами в ЕС и НАТО", - добавила Зассе.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставила гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211220/otvet-1764506156.html
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мид германии, россия, в мире, сша, германия, нато
14:12 20.12.2021 (обновлено: 14:31 20.12.2021)
В МИД ФРГ прокомментировали предложения России по гарантиям безопасности
МИД ФРГ: предложения России по гарантиям безопасности ясны, они будут обсуждаться