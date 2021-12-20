https://ria.ru/20211220/garantii-1764527126.html

В МИД выразили надежду на внятную реакцию США по гарантиям безопасности

В МИД выразили надежду на внятную реакцию США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 20.12.2021

В МИД выразили надежду на внятную реакцию США по гарантиям безопасности

США понимают, что ситуация в сфере безопасности достаточно сложная, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:53

2021-12-20T12:53

2021-12-20T13:03

сша

россия

в мире

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США понимают, что ситуация в сфере безопасности достаточно сложная, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы выразили надежду, что в русле реализации установок президента у нас получится все же добиться внятной реакции Запада, прежде всего от США, и начать процесс выработки юридически обязывающих гарантий безопасности РФ в форме двух соглашений, которые взаимосвязаны и не могут быть, что называется, растащены по кусочкам, по элементам", - сказал он журналистам."Мы исходим из того, что наши американские коллеги прекрасно отдают себе отчет в том, что ситуация достаточно сложная, напряженная. Здесь важен ответственный подход", - заявил Рябков на брифинге в Госдуме РФ, говоря о предложении РФ по гарантиям безопасности.Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211220/ssha-1764505054.html

https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764497274.html

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сша, россия, в мире, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)