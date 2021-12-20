12:53 20.12.2021 (обновлено: 13:03 20.12.2021)
В МИД выразили надежду на внятную реакцию США по гарантиям безопасности
Замглавы МИД Рябков: Москва надеется на внятную реакцию США по гарантиям безопасности
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США понимают, что ситуация в сфере безопасности достаточно сложная, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы выразили надежду, что в русле реализации установок президента у нас получится все же добиться внятной реакции Запада, прежде всего от США, и начать процесс выработки юридически обязывающих гарантий безопасности РФ в форме двух соглашений, которые взаимосвязаны и не могут быть, что называется, растащены по кусочкам, по элементам", - сказал он журналистам.
"Мы исходим из того, что наши американские коллеги прекрасно отдают себе отчет в том, что ситуация достаточно сложная, напряженная. Здесь важен ответственный подход", - заявил Рябков на брифинге в Госдуме РФ, говоря о предложении РФ по гарантиям безопасности.
Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.