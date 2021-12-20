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Красноярский ГУФСИН проверит сообщения об истязаниях заключенных
Красноярский ГУФСИН проверит сообщения об истязаниях заключенных - РИА Новости, 20.12.2021
Красноярский ГУФСИН проверит сообщения об истязаниях заключенных
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Красноярскому краю проведет проверку по размещенному в интернете видео об избиениях... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:53
2021-12-20T18:53
происшествия
красноярский край
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Красноярскому краю проведет проверку по размещенному в интернете видео об избиениях осужденных якобы в учреждениях краевого ФСИН, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.В понедельник появились несколько видео, на одном из которых человек в форме разговаривает с осужденными, а после этого арестанты начинают избивать мужчину, заведенного в камеру. После чего за руки и ноги перетаскивают избитого на кровать."Сообщаем, что по материалам, размещенным в сети интернет и средствах массовой информации ГУФСИН России по Красноярскому краю будет проведена проверка", - сообщили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что осенью 2021 года ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.В Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Врио начальника регионального управления ведомства назначен бывший замглавы оперативного управления ФСИН РФ Антон Ефаркин.
https://ria.ru/20211220/pytki-1764491059.html
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происшествия, красноярский край, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
18:53 20.12.2021
 
Красноярский ГУФСИН проверит сообщения об истязаниях заключенных

В Красноярском крае ГУФСИН проверит сообщения об истязаниях заключенных

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкПапка с логотипом ФСИН РФ
Папка с логотипом ФСИН РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Красноярскому краю проведет проверку по размещенному в интернете видео об избиениях осужденных якобы в учреждениях краевого ФСИН, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.
В понедельник появились несколько видео, на одном из которых человек в форме разговаривает с осужденными, а после этого арестанты начинают избивать мужчину, заведенного в камеру. После чего за руки и ноги перетаскивают избитого на кровать.
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"Сообщаем, что по материалам, размещенным в сети интернет и средствах массовой информации ГУФСИН России по Красноярскому краю будет проведена проверка", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что осенью 2021 года ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
В Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Врио начальника регионального управления ведомства назначен бывший замглавы оперативного управления ФСИН РФ Антон Ефаркин.
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