Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/elektrosnabzhenie-1764527448.html
Около тысячи человек остаются без света в Новгородской области
Около тысячи человек остаются без света в Новгородской области - РИА Новости, 20.12.2021
Около тысячи человек остаются без света в Новгородской области
Около 1 тысячи жителей Новгородской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщает региональное управление МЧС РФ. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:55
2021-12-20T12:55
происшествия
новгородская область
великий новгород
окуловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Около 1 тысячи жителей Новгородской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщает региональное управление МЧС РФ.Перебои с электричеством в Новгородской области начались в первой декаде декабря из-за обильных снегопадов, которые привели к обрывам линий электропередачи под снегом и их обледенению. В Боровичском, Крестецком и Окуловском районах введен режим ЧС. В понедельник более 7,6 тысячи человек были в зоне отключения электроэнергии, к пятнице их количество составило около 2,7 тысячи."По состоянию на 12.00 20 декабря… в зоне отключения электроснабжения находится 5 муниципальных районов, 61 населенный пункт, 780 домов с населением 1087 человек, СЗО (социально-значимых объектов – ред.) нет", - информирует областное управление МЧС на своей странице в соцсети "ВКонтакте".На восстановительных работах заняты 551 человек и 124 единицы техники.Ранее управление МЧС по Новгородской области предупреждало, что в понедельник регион, где после снегопадов установилась плюсовая температура, ожидает резкое похолодание. Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в районных центрах Новгородской области и Великом Новгороде температура воздуха колеблется от минус 7 до минус 10 градусов.
https://ria.ru/20211214/svet-1763689058.html
https://ria.ru/20211214/elektroenergiya-1763602691.html
новгородская область
великий новгород
окуловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новгородская область, великий новгород, окуловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:55 20.12.2021
 
Около тысячи человек остаются без света в Новгородской области

Около тысячи жителей Новгородской области остаются без электричества из-за непогоды

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Около 1 тысячи жителей Новгородской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщает региональное управление МЧС РФ.
Перебои с электричеством в Новгородской области начались в первой декаде декабря из-за обильных снегопадов, которые привели к обрывам линий электропередачи под снегом и их обледенению. В Боровичском, Крестецком и Окуловском районах введен режим ЧС. В понедельник более 7,6 тысячи человек были в зоне отключения электроэнергии, к пятнице их количество составило около 2,7 тысячи.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 16:25
В Дагестане около 16 тысяч человек остались без света
"По состоянию на 12.00 20 декабря… в зоне отключения электроснабжения находится 5 муниципальных районов, 61 населенный пункт, 780 домов с населением 1087 человек, СЗО (социально-значимых объектов – ред.) нет", - информирует областное управление МЧС на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
На восстановительных работах заняты 551 человек и 124 единицы техники.
Ранее управление МЧС по Новгородской области предупреждало, что в понедельник регион, где после снегопадов установилась плюсовая температура, ожидает резкое похолодание. Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в районных центрах Новгородской области и Великом Новгороде температура воздуха колеблется от минус 7 до минус 10 градусов.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 09:33
Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света
 
ПроисшествияНовгородская областьВеликий НовгородОкуловский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Байден завел щенка немецкой овчарки
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
23:10Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
23:05Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене
22:53Елизавета II отметит Рождество в Виндзорском замке
22:52Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ
Лента новостейМолния
Байден завел щенка немецкой овчаркиНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном мореПорошенко не придет на допрос по делу о госизменеЕлизавета II отметит Рождество в Виндзорском замкеАрмения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ