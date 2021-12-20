https://ria.ru/20211220/elektrosnabzhenie-1764527448.html

Около тысячи человек остаются без света в Новгородской области

Около тысячи человек остаются без света в Новгородской области - РИА Новости, 20.12.2021

Около тысячи человек остаются без света в Новгородской области

Около 1 тысячи жителей Новгородской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщает региональное управление МЧС РФ. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:55

2021-12-20T12:55

2021-12-20T12:55

происшествия

новгородская область

великий новгород

окуловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Около 1 тысячи жителей Новгородской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщает региональное управление МЧС РФ.Перебои с электричеством в Новгородской области начались в первой декаде декабря из-за обильных снегопадов, которые привели к обрывам линий электропередачи под снегом и их обледенению. В Боровичском, Крестецком и Окуловском районах введен режим ЧС. В понедельник более 7,6 тысячи человек были в зоне отключения электроэнергии, к пятнице их количество составило около 2,7 тысячи."По состоянию на 12.00 20 декабря… в зоне отключения электроснабжения находится 5 муниципальных районов, 61 населенный пункт, 780 домов с населением 1087 человек, СЗО (социально-значимых объектов – ред.) нет", - информирует областное управление МЧС на своей странице в соцсети "ВКонтакте".На восстановительных работах заняты 551 человек и 124 единицы техники.Ранее управление МЧС по Новгородской области предупреждало, что в понедельник регион, где после снегопадов установилась плюсовая температура, ожидает резкое похолодание. Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в районных центрах Новгородской области и Великом Новгороде температура воздуха колеблется от минус 7 до минус 10 градусов.

https://ria.ru/20211214/svet-1763689058.html

https://ria.ru/20211214/elektroenergiya-1763602691.html

новгородская область

великий новгород

окуловский район

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происшествия, новгородская область, великий новгород, окуловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)