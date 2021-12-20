Цены на электроэнергию в Европе перевалили за 400 евро за МВт.ч
Цена электроэнергии на рынке на сутки вперед в ряде стран ЕС превысила 400 евро за МВт.ч
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Цена на электроэнергию на рынке на сутки вперед (на 21 декабря) в ряде стран ЕС перевалила за отметку в 400 евро за МВт.ч, следует из данных биржи электроэнергии Nord Pool.
По данным Nord Pool, на вторник, 21 декабря, средняя цена в Германии составила 431,98 евро за МВт.ч, во Франции - 442,88 евро, в Нидерландах - 429,84 евро, в Бельгии - 432,99 евро, в Австрии - 434,34 евро за МВт.ч.
Год назад, 21 декабря 2020 года, цены были ниже в среднем в 4-4,5 раза: в Германии - 94,57 евро за МВт.ч, во Франции - 105,95 евро, в Нидерландах - 100,19 евро, в Бельгии - 101,59 евро, в Австрии - 104,14 евро за МВт.ч.
В ряде европейских городов, согласно сообщению Bloomberg, на текущей неделе ожидается понижение температуры воздуха до минусовых значений, что приведет к дополнительной нагрузке на электросети, на которые уже оказывают влияние низкие объемы ветрогенерации и приостановка работы нескольких реакторов АЭС во Франции.
Кроме того, на росте цен сказывается и увеличение стоимости газа. Ощутимый рост его стоимости в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за 1 тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1 000 долларов.
Nord Pool - энергетическая биржа Северных стран и государств Балтии.
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