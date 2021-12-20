Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/elektroenergiya-1764515177.html
В Белоруссии рассказали о поставках электроэнергии на Украину
В Белоруссии рассказали о поставках электроэнергии на Украину - РИА Новости, 20.12.2021
В Белоруссии рассказали о поставках электроэнергии на Украину
Белоруссия по итогам 2021 года экспортирует на Украину около 1,1-1,2 миллиарда квт.ч электроэнергии, объемы поставок в 2022 году будут определяться ежемесячно в РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:46
2021-12-20T11:53
экономика
украина
белоруссия
белэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758646509_0:0:1739:978_1920x0_80_0_0_3f8840cc47900be09b80e4966101dbd7.jpg
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Белоруссия по итогам 2021 года экспортирует на Украину около 1,1-1,2 миллиарда квт.ч электроэнергии, объемы поставок в 2022 году будут определяться ежемесячно в зависимости от экономической целесообразности, сообщил в понедельник в Минске гендиректор гособъединения "Белэнерго" Павел Дрозд."Электроэнергия экспортируется в основном в осенне-зимний период. Ожидаемый объем поставки по 2021 году – порядка 1,1 – 1,2 миллиарда квт.ч. Что касается договоренности на 2022 год, то в настоящее время у нас есть рамочные контракты, которые обсуждаются каждый месяц", - сказал Дрозд на пресс-конференции.Он отметил, что поставки будут зависеть от выгодности для сторон. Дрозд уточнил, что на поставки влияют объем выработки электроэнергии украинской энергосистемой, а также цена закупки.Гендиректор добавил, что в этом году поставки белорусской электроэнергии на Украину организованы в соответствии с техническими возможностями энергосистем стран.
https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758473558.html
https://ria.ru/20211128/poroshenko-1761143433.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758647141_0:0:1192:894_1920x0_80_0_0_d5abb538da58503646146dfae245d58d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, белоруссия, белэнерго
11:46 20.12.2021 (обновлено: 11:53 20.12.2021)
 
В Белоруссии рассказали о поставках электроэнергии на Украину

Белэнерго заключило рамочные контракты на поставку электричества на Украину в 2022 году

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Белоруссия по итогам 2021 года экспортирует на Украину около 1,1-1,2 миллиарда квт.ч электроэнергии, объемы поставок в 2022 году будут определяться ежемесячно в зависимости от экономической целесообразности, сообщил в понедельник в Минске гендиректор гособъединения "Белэнерго" Павел Дрозд.
"Электроэнергия экспортируется в основном в осенне-зимний период. Ожидаемый объем поставки по 2021 году – порядка 1,1 – 1,2 миллиарда квт.ч. Что касается договоренности на 2022 год, то в настоящее время у нас есть рамочные контракты, которые обсуждаются каждый месяц", - сказал Дрозд на пресс-конференции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 08:00
Лукашенко подвесил Украину на проводе
Он отметил, что поставки будут зависеть от выгодности для сторон. Дрозд уточнил, что на поставки влияют объем выработки электроэнергии украинской энергосистемой, а также цена закупки.
Гендиректор добавил, что в этом году поставки белорусской электроэнергии на Украину организованы в соответствии с техническими возможностями энергосистем стран.
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 15:48
Порошенко заявил о "ловушке", подготовленной Украине Белоруссией
 
ЭкономикаУкраинаБелоруссияБелэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Байден завел щенка немецкой овчарки
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
23:10Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
23:05Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене
22:53Елизавета II отметит Рождество в Виндзорском замке
22:52Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ
Лента новостейМолния
Байден завел щенка немецкой овчаркиНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном мореПорошенко не придет на допрос по делу о госизменеЕлизавета II отметит Рождество в Виндзорском замкеАрмения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ