https://ria.ru/20211220/elektroenergiya-1764515177.html
В Белоруссии рассказали о поставках электроэнергии на Украину
В Белоруссии рассказали о поставках электроэнергии на Украину - РИА Новости, 20.12.2021
В Белоруссии рассказали о поставках электроэнергии на Украину
Белоруссия по итогам 2021 года экспортирует на Украину около 1,1-1,2 миллиарда квт.ч электроэнергии, объемы поставок в 2022 году будут определяться ежемесячно в РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:46
2021-12-20T11:46
2021-12-20T11:53
экономика
украина
белоруссия
белэнерго
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Белоруссия по итогам 2021 года экспортирует на Украину около 1,1-1,2 миллиарда квт.ч электроэнергии, объемы поставок в 2022 году будут определяться ежемесячно в зависимости от экономической целесообразности, сообщил в понедельник в Минске гендиректор гособъединения "Белэнерго" Павел Дрозд."Электроэнергия экспортируется в основном в осенне-зимний период. Ожидаемый объем поставки по 2021 году – порядка 1,1 – 1,2 миллиарда квт.ч. Что касается договоренности на 2022 год, то в настоящее время у нас есть рамочные контракты, которые обсуждаются каждый месяц", - сказал Дрозд на пресс-конференции.Он отметил, что поставки будут зависеть от выгодности для сторон. Дрозд уточнил, что на поставки влияют объем выработки электроэнергии украинской энергосистемой, а также цена закупки.Гендиректор добавил, что в этом году поставки белорусской электроэнергии на Украину организованы в соответствии с техническими возможностями энергосистем стран.
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экономика, украина, белоруссия, белэнерго
11:46 20.12.2021 (обновлено: 11:53 20.12.2021)
В Белоруссии рассказали о поставках электроэнергии на Украину
Белэнерго заключило рамочные контракты на поставку электричества на Украину в 2022 году