https://ria.ru/20211220/ekonomika-1764538001.html

Алтайский край: рост экономики - повышение уровня жизни населения

Алтайский край: рост экономики - повышение уровня жизни населения - РИА Новости, 20.12.2021

Алтайский край: рост экономики - повышение уровня жизни населения

В текущем году в российской экономике наблюдается тенденция восстановительного роста после значительного падения в прошлом году. Так, по итогам десяти месяцев... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:42

2021-12-20T13:42

2021-12-20T13:42

алтайский край

производство

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В текущем году в российской экономике наблюдается тенденция восстановительного роста после значительного падения в прошлом году. Так, по итогам десяти месяцев 2021 года рост промышленного производства составил 5%, объем строительных работ увеличился на 5,3%, оборот розничной торговли вырос на 7,9%. Отмечается также рост реальных денежных доходов населения и заработной платы.Положительные тенденции заметны и на уровне отдельных регионов. В частности, это касается одного из динамично развивающихся субъектов РФ - Алтайского края. По данным Росстата, по итогам января-октября 2021 года рост в промышленном секторе Алтайского края составил 1,4%. Объем работ в строительстве увеличился на 10,4%, что существенно превышает общероссийский показатель. Еще более значительная динамика отмечается в строительстве жилых домов. Здесь рост составил 40,5%, это превышает общероссийский показатель, а также общее значение по Сибирскому федеральному округу, куда входит Алтайский край. При этом высокая доля построенного в последнее время жилья приходится на сельскую местность. Предприятия строительной индустрии обеспечивают материалами объемы строительства в Алтайском крае и имеют перспективу дальнейшего развития с учетом собственной минерально-сырьевой базы края и использования инновационных технологий в производстве.Активному развитию экономики региона способствует приток инвестиций в различных отраслях. По итогам 9 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал в крае составил более 71 миллиарда рублей. В регионе создана развитая инфраструктура для размещения бизнеса. В частности, это территория опережающего социально-экономического развития "Новоалтайск", ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", ТОСЭР "Заринск", туристско-рекреационный кластер "Белокуриха". В крае действует Алтайский центр инвестиций и развития, который занимается подбором инвестиционных площадок, оценкой инвестпроектов, разработкой бизнес-планов, а также сопровождением и продвижением проектов.На сегодняшний момент в Алтайском крае реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. Здесь можно отметить техническое переоснащение Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая", создание автоматизированного битумного терминала для строительства и ремонта дорог, строительство промышленного технопарка "Юг Алтая" и другие.Важной сферой экономики Алтайского края является сельское хозяйство. Его основу составляют животноводство, производство зерновых и зернобобовых (в том числе, твердых сортов пшеницы), а также технических культур.По данным Росстата, по итогам девяти месяцев текущего года рост производства продукции сельского хозяйства в Алтайском крае составил 10,1%. Это самый высокий показатель среди всех регионов Сибирского федерального округа, и четвертый по величине из всех субъектов РФ. Край имеет существенный резерв повышения эффективности сельскохозяйственного производства за счет внедрения цифровых технологий и процессов в животноводстве и в растениеводстве.Положительные тенденции в экономике региона отражаются на показателях, характеризующих уровень жизни населения. Так, согласно данным Росстата, по итогам третьего квартала 2021 года реальные денежные доходы в крае выросли на 0,8%, а заработная плата по итогам девяти месяцев 2021 года увеличилась на 8,4%. Как следствие, происходит рост оборота розничной торговли. По итогам января-октября текущего года оборот розничной торговли в регионе увеличился на 2,9%. Еще одним существенным положительным фактом является снижение уровня безработицы. По итогам августа-октября 2021 года безработица в крае составляет 4,8%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года показатель был на уровне 6%. На сегодняшний момент уровень безработицы в Алтайском крае является одним из самых низких из всех регионов, входящих в Сибирский федеральный округ.Для дальнейшего развития экономики Алтайского края и повышения качества жизни населения на территории региона реализуются национальные проекты, в том числе, в сфере здравоохранения, демографии, образования. На развитие экономики направлены, в частности, проекты в сфере малого и среднего предпринимательства, повышения производительности труда, международной кооперации и экспорта.Каждый из перечисленных нацпроектов включает в себя ряд региональных проектов. Так, в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство" предусмотрено три направления: акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. По направлению производительность труда предусмотрены как системные меры по повышению производительности труда, так и адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" включает в себя следующие региональные проекты: экспорт продукции АПК, экспорт услуг, системные меры развития международной кооперации и экспорта, а также промышленный экспорт.Можно рассчитывать, что в ближайшей перспективе большинство макроэкономических показателей по Алтайскому краю сохранят положительную динамику. А рост в ключевых сферах экономики продолжит позитивно сказываться на качестве жизни населения края.

https://ria.ru/20211208/initsiativy-1762729065.html

https://ria.ru/20211208/lift-1762719122.html

https://ria.ru/20211126/altay-1760879965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

производство