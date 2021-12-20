https://ria.ru/20211220/dorogi-1764608813.html

В Рязанской области значительно выросло финансирование ремонта дорог

В Рязанской области значительно выросло финансирование ремонта дорог - РИА Новости, 20.12.2021

В Рязанской области значительно выросло финансирование ремонта дорог

Власти Рязанской области последние два года существенно увеличили муниципалитетам финансирование на ремонт дорог, заявил губернатор области Николай Любимов. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T19:03

2021-12-20T19:03

2021-12-20T19:03

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рязань

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РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Власти Рязанской области последние два года существенно увеличили муниципалитетам финансирование на ремонт дорог, заявил губернатор области Николай Любимов.Отвечая на вопрос журналистов об автодорогах областного центра, состояние которых ежегодно вызывает серьезные нарекания со стороны горожан, губернатор отметил, что в последние годы значительно увеличено финансирование работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Также в области успешно реализуется национальный проект "Безопасные качественные дороги"."За последние два года выстроена система работы с муниципалитетами. Она предполагает анализ ситуации и выделения средств тем, кто в этом больше нуждается, где действительно страдают опорные региональные и муниципальные автодороги, а также дороги в населенных пунктах. Средств мы стали выделять муниципалитетам на эту работу намного больше. В этом году было направлено дополнительно порядка 400 миллионов рублей на дороги в районах. Раньше объемы дорожного строительства и ремонта были намного ниже", – отметил Николай Любимов.По его словам, в городе Рязани, благодаря поддержке из областного и федерального бюджетов и выстроенной работе, в 2021 году объемы дорожного ремонта равны объемам за два предыдущих года."Неплохо поработали. Это показало нам, что если так продолжать эту работу, то город Рязань можно сделать столицей хороших дорог за три года. Это можно сделать, и мы видим, как это сделать", - пояснил Любимов.Губернатор добавил, что в следующем году основной упор в ремонте автодорог будет сделан на ремонт картами.

https://ria.ru/20211220/strategiya-1764592490.html

https://ria.ru/20211206/sportobekty-1762461008.html

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общество, рязань, николай любимов, россия