https://ria.ru/20211220/dorogi-1764577242.html

В Удмуртии отремонтируют более 170 километров дорог

В Удмуртии отремонтируют более 170 километров дорог - РИА Новости, 20.12.2021

В Удмуртии отремонтируют более 170 километров дорог

В Удмуртии в 2022 году планируют отремонтировать более 170 километров федеральных и региональных дорог в рамках реализации нацпроекта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:37

2021-12-20T16:37

2021-12-20T16:37

удмуртская республика

общество

сарапул

завьяловский район

сарапульский район

удмуртская республика (удмуртия)

владимир путин

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УФА, 20 дек - РИА Новости. В Удмуртии в 2022 году планируют отремонтировать более 170 километров федеральных и региональных дорог в рамках реализации нацпроекта, сообщает пресс-служба главы региона.Отмечается, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным, в дорожном сезоне 2022 года планируется ремонт 116 объектов и две реконструкции региональных автодорог в Игринском и Киясовском районах Удмуртии."Общая протяженность обновленного полотна составит 172,707 километра. Так, будет отремонтировано 17 объектов региональных трасс - общая протяженность 92,381 километра", - приводятся слова председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.В пресс-службе пояснили, что в Ижевске отремонтируют 6 объектов общей протяженностью 7,4 километра. Так, будут приведены в нормативное состояние проезд Ижевск-Сарапул до микрорайона Совхоз Медведево, улицы Гагарина, Новая, Олега Кошевого, Леваневского и переулок Северный.Всего в новом дорожном сезоне в нацпроекте будут участвовать 12 районов Удмуртии и впервые в него войдет Сарапульский район."Самый большой объем ремонта предстоит выполнить в динамично развивающемся Завьяловском районе. Это райцентр – Завьялово - 8 объектов, Пирогово - 3 объекта, Хохряки, Юськи, Пычанки, Большая Венья. Как видно по перечню, практически во всех указанных населенных пунктах появятся еще и новые школы и детские сады, также строящиеся по нацпроектам. Финансирование ремонтных работ в районе составит 200 миллионов рублей", - рассказал Семенов.Власти Удмуртии информируют, что в ходе работы традиционно будет применяться комплексный подход. Так, в городе Сарапул в рамках нацпроекта будут отремонтированы сразу шесть дорог в одном из микрорайонов – Южном поселке. Здесь расположены сразу два градообразующих предприятия – АО "Сарапульский электрогенераторный завод" и АО "КБЭ ХХI века", а также дом культуры, спортивный центр, школы и детские сады. Помимо дорог, обновятся и пешеходные дорожки. Выполнены они будут с учетом требований доступной среды для маломобильных групп населения.Отмечается, что дорожные работы по нацпроекту планируется начать с мая 2022 года. Все контракты на проведение работ уже заключены.

https://ria.ru/20211218/udmurtiya-1764356157.html

https://ria.ru/20211216/udmurtiya-1764118187.html

https://ria.ru/20211214/remont-1763671466.html

сарапул

завьяловский район

сарапульский район

удмуртская республика (удмуртия)

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общество, сарапул, завьяловский район, сарапульский район, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин