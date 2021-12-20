В Удмуртии отремонтируют более 170 километров дорог
В Удмуртии отремонтируют более 170 километров дорог по нацпроекту в 2022 году
УФА, 20 дек - РИА Новости. В Удмуртии в 2022 году планируют отремонтировать более 170 километров федеральных и региональных дорог в рамках реализации нацпроекта, сообщает пресс-служба главы региона.
Отмечается, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным, в дорожном сезоне 2022 года планируется ремонт 116 объектов и две реконструкции региональных автодорог в Игринском и Киясовском районах Удмуртии.
"Общая протяженность обновленного полотна составит 172,707 километра. Так, будет отремонтировано 17 объектов региональных трасс - общая протяженность 92,381 километра", - приводятся слова председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.
В пресс-службе пояснили, что в Ижевске отремонтируют 6 объектов общей протяженностью 7,4 километра. Так, будут приведены в нормативное состояние проезд Ижевск-Сарапул до микрорайона Совхоз Медведево, улицы Гагарина, Новая, Олега Кошевого, Леваневского и переулок Северный.
Всего в новом дорожном сезоне в нацпроекте будут участвовать 12 районов Удмуртии и впервые в него войдет Сарапульский район.
"Самый большой объем ремонта предстоит выполнить в динамично развивающемся Завьяловском районе. Это райцентр – Завьялово - 8 объектов, Пирогово - 3 объекта, Хохряки, Юськи, Пычанки, Большая Венья. Как видно по перечню, практически во всех указанных населенных пунктах появятся еще и новые школы и детские сады, также строящиеся по нацпроектам. Финансирование ремонтных работ в районе составит 200 миллионов рублей", - рассказал Семенов.
Власти Удмуртии информируют, что в ходе работы традиционно будет применяться комплексный подход. Так, в городе Сарапул в рамках нацпроекта будут отремонтированы сразу шесть дорог в одном из микрорайонов – Южном поселке. Здесь расположены сразу два градообразующих предприятия – АО "Сарапульский электрогенераторный завод" и АО "КБЭ ХХI века", а также дом культуры, спортивный центр, школы и детские сады. Помимо дорог, обновятся и пешеходные дорожки. Выполнены они будут с учетом требований доступной среды для маломобильных групп населения.
Отмечается, что дорожные работы по нацпроекту планируется начать с мая 2022 года. Все контракты на проведение работ уже заключены.