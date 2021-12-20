https://ria.ru/20211220/dorogi-1764524357.html
Мишустин призвал совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России
Мишустин призвал совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России - РИА Новости, 20.12.2021
Мишустин призвал совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России, на эти цели 84 региона дополнительно получат... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:35
2021-12-20T12:35
2021-12-20T12:45
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России, на эти цели 84 региона дополнительно получат 100 миллиардов рублей."Надо совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России... В течение следующих двух лет правительство направит 84 российским субъектам дополнительно 100 миллиардов рублей на эти цели", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.По словам премьера, будут приведены в нормативное состояние около 3 тысяч километров автомобильных дорог и реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок.Он отметил, что качественные дороги необходимы, чтобы к больным могли своевременно приезжать машины скорой помощи, школьные автобусы безопасно довозили школьников на занятия, а компании быстро доставляли товары между регионами.
https://ria.ru/20211217/dorogi-1764266331.html
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общество, михаил мишустин, россия
12:35 20.12.2021 (обновлено: 12:45 20.12.2021)
Мишустин призвал совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России
Премьер Мишустин призвал совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
заявил о необходимости совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России
, на эти цели 84 региона дополнительно получат 100 миллиардов рублей.
"Надо совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России... В течение следующих двух лет правительство направит 84 российским субъектам дополнительно 100 миллиардов рублей на эти цели", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
По словам премьера, будут приведены в нормативное состояние около 3 тысяч километров автомобильных дорог и реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок.
Он отметил, что качественные дороги необходимы, чтобы к больным могли своевременно приезжать машины скорой помощи, школьные автобусы безопасно довозили школьников на занятия, а компании быстро доставляли товары между регионами.