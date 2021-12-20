https://ria.ru/20211220/deputat-1764544479.html

Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали на 25 тысяч рублей

Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали на 25 тысяч рублей - РИА Новости, 20.12.2021

Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали на 25 тысяч рублей

Хамовнический суд Москвы в понедельник назначил штраф в 25 тысяч рублей депутату Мосгордумы Сергею Митрохину по статье о нарушении порядка проведения собраний,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:07

2021-12-20T14:07

2021-12-20T14:07

происшествия

москва

сергей митрохин

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в понедельник назначил штраф в 25 тысяч рублей депутату Мосгордумы Сергею Митрохину по статье о нарушении порядка проведения собраний, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Тельнов.В четверг вечером Митрохин рассказал РИА Новости, что был задержан около станции метро "Спортивная" после встречи с избирателями, на которой обсуждалась реформа маршрутов общественного транспорта. По итогам встречи, отмечал политик, была поддержана резолюция с требованием вернуть старые маршруты."Митрохину назначили штраф в 25 тысяч по части 2 статьи 20.2 КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга", - сказал Тельнов.В Хамовническом суде РИА Новости подтвердили эту информацию, не раскрывая, в чем именно заключалось нарушение.С 20 ноября в центре и на юге Москвы запустили новую маршрутную сеть наземного транспорта "Магистраль", изменения затронули более 200 маршрутов.В социальных сетях после изменения маршрутов начали появляться жалобы москвичей на то, что они не могут разобраться в новых маршрутах транспорта, уезжают не туда и не могут добраться привычным маршрутом. Пользователи пишут, что особенные трудности возникают у пожилых людей, которые не пользуются интернетом и не могут почерпнуть там информацию об изменениях.

https://ria.ru/20211217/shteyn-1764273919.html

https://ria.ru/20211217/reznik-1764190559.html

https://ria.ru/20211220/sud-1764541735.html

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происшествия, москва, сергей митрохин, россия