https://ria.ru/20211220/deputat-1764482517.html
В Магадане погиб депутат, которого обвиняли в отстреле гусей на Чукотке
В Магадане погиб депутат, которого обвиняли в отстреле гусей на Чукотке - РИА Новости, 20.12.2021
В Магадане погиб депутат, которого обвиняли в отстреле гусей на Чукотке
Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко, обвиненный в массовом отстреле гусей на Чукотке, найден мертвым у себя в офисе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T02:41
2021-12-20T02:41
2021-12-20T09:54
происшествия
магадан
следственный комитет россии (ск рф)
чукотка
россия
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МАГАДАН, 20 дек - РИА Новости. Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко, обвиненный в массовом отстреле гусей на Чукотке, найден мертвым у себя в офисе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Фото, спровоцировавшее скандал, появилось в соцсетях. На нем охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек "убитых гусей". В соцсетях раскритиковали охотника и то, что было убито такое число птиц. Полиция по поручению прокурора Чукотки начала проверку. В человеке на фото узнали депутата Магаданской городской думы Магадана Александра Крамаренко. СУ СК России по Чукотскому округу возбудило в отношении Крамаренко уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей."Что именно произошло, следствию предстоит разобраться. Был огнестрел... Сейчас проводится проверка", - рассказал собеседник агентства.
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происшествия, магадан, следственный комитет россии (ск рф), чукотка, россия
02:41 20.12.2021 (обновлено: 09:54 20.12.2021)
В Магадане погиб депутат, которого обвиняли в отстреле гусей на Чукотке
В Магадане нашли мертвым депутата, которого обвиняли в массовом отстреле гусей на Чукотке