https://ria.ru/20211220/chita-1764546451.html

В Чите осудили мужчину, сбившего на вокзале двух студентов

В Чите осудили мужчину, сбившего на вокзале двух студентов - РИА Новости, 20.12.2021

В Чите осудили мужчину, сбившего на вокзале двух студентов

Центральный районный суд Читы признал виновным 35-летнего Константина Куленкова, сбившего на вокзале двух студентов, и назначил 8 лет и 6 месяцев колонии общего РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:13

2021-12-20T14:13

2021-12-20T14:13

происшествия

чита

забайкальский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

ЧИТА, 20 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Читы признал виновным 35-летнего Константина Куленкова, сбившего на вокзале двух студентов, и назначил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.Ранее было известно, что мужчина сбил на вокзале двоих 18-летних студентов. Парень умер от полученных травм, девушка получила серьёзные травмы. Водитель с места скрылся, но его быстро задержали.Суд установил, что 31 августа находящийся в состоянии опьянения Куленков сел за руль внедорожника своего отца, не имея права управления транспортом, и посадил на пассажирское сидение двух малолетних детей без детского удерживающего устройства. При заезде в парковочный карман возле железнодорожного вокзала, перепутав педали тормоза и газа, он потерял контроль над движением транспортного средства и выехал на тротуар, а затем на клумбу, где допустил наезд на двух 18-летних пешеходов – студентов 1 курса читинского техникума, говорится в сообщении."Сегодня Центральный районный суд г. Читы признал Куленкова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дополнительно он лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев" - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20211114/dtp-1758988355.html

https://ria.ru/20211211/dtp-1763264991.html

чита

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чита, забайкальский край