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В Чите осудили мужчину, сбившего на вокзале двух студентов
В Чите осудили мужчину, сбившего на вокзале двух студентов - РИА Новости, 20.12.2021
В Чите осудили мужчину, сбившего на вокзале двух студентов
Центральный районный суд Читы признал виновным 35-летнего Константина Куленкова, сбившего на вокзале двух студентов, и назначил 8 лет и 6 месяцев колонии общего РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:13
2021-12-20T14:13
происшествия
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забайкальский край
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ЧИТА, 20 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Читы признал виновным 35-летнего Константина Куленкова, сбившего на вокзале двух студентов, и назначил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.Ранее было известно, что мужчина сбил на вокзале двоих 18-летних студентов. Парень умер от полученных травм, девушка получила серьёзные травмы. Водитель с места скрылся, но его быстро задержали.Суд установил, что 31 августа находящийся в состоянии опьянения Куленков сел за руль внедорожника своего отца, не имея права управления транспортом, и посадил на пассажирское сидение двух малолетних детей без детского удерживающего устройства. При заезде в парковочный карман возле железнодорожного вокзала, перепутав педали тормоза и газа, он потерял контроль над движением транспортного средства и выехал на тротуар, а затем на клумбу, где допустил наезд на двух 18-летних пешеходов – студентов 1 курса читинского техникума, говорится в сообщении."Сегодня Центральный районный суд г. Читы признал Куленкова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дополнительно он лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев" - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.Приговор не вступил в законную силу.
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происшествия, чита, забайкальский край
14:13 20.12.2021
 
В Чите осудили мужчину, сбившего на вокзале двух студентов

Сбивший на вокзале двух студентов житель Читы получил 8,5 года колонии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЧИТА, 20 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Читы признал виновным 35-летнего Константина Куленкова, сбившего на вокзале двух студентов, и назначил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Ранее было известно, что мужчина сбил на вокзале двоих 18-летних студентов. Парень умер от полученных травм, девушка получила серьёзные травмы. Водитель с места скрылся, но его быстро задержали.
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Суд установил, что 31 августа находящийся в состоянии опьянения Куленков сел за руль внедорожника своего отца, не имея права управления транспортом, и посадил на пассажирское сидение двух малолетних детей без детского удерживающего устройства. При заезде в парковочный карман возле железнодорожного вокзала, перепутав педали тормоза и газа, он потерял контроль над движением транспортного средства и выехал на тротуар, а затем на клумбу, где допустил наезд на двух 18-летних пешеходов – студентов 1 курса читинского техникума, говорится в сообщении.
"Сегодня Центральный районный суд г. Читы признал Куленкова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дополнительно он лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев" - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Приговор не вступил в законную силу.
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