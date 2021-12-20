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Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.12.2021
Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
Кинопродолжение "Человека-паука" попало в пятерку лучших стартов по итогам первых выходных проката, собрав больше четверти миллиарда долларов, пишет Hollywood... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T23:25
2021-12-20T23:25
2021-12-20T23:25
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Кинопродолжение "Человека-паука" попало в пятерку лучших стартов по итогам первых выходных проката, собрав больше четверти миллиарда долларов, пишет Hollywood Reporter.По данным портала, в мире новый фильм за первые выходные проката собрал 600,8 миллиона долларов, что стало третьим результатом в истории.Как отмечает издание, новый "Человек-паук" стал первым фильмом эпохи пандемии, кассовые сборы которого перевалили за 100 миллионов долларов в первые выходные в США.Лидером по сборам остается последняя часть "Мстителей", собравшая в первые выходные 357 миллионов долларов, "Человек-паук" и "Мстители: война бесконечности" делят второе место.
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сша, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
Hollywood Reporter: новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США