https://ria.ru/20211220/chelovek-pauk-1764632654.html

Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ

Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.12.2021

Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ

Кинопродолжение "Человека-паука" попало в пятерку лучших стартов по итогам первых выходных проката, собрав больше четверти миллиарда долларов, пишет Hollywood... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T23:25

2021-12-20T23:25

2021-12-20T23:25

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Кинопродолжение "Человека-паука" попало в пятерку лучших стартов по итогам первых выходных проката, собрав больше четверти миллиарда долларов, пишет Hollywood Reporter.По данным портала, в мире новый фильм за первые выходные проката собрал 600,8 миллиона долларов, что стало третьим результатом в истории.Как отмечает издание, новый "Человек-паук" стал первым фильмом эпохи пандемии, кассовые сборы которого перевалили за 100 миллионов долларов в первые выходные в США.Лидером по сборам остается последняя часть "Мстителей", собравшая в первые выходные 357 миллионов долларов, "Человек-паук" и "Мстители: война бесконечности" делят второе место.

https://ria.ru/20211220/treyler-1764623907.html

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