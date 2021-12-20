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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211220/byudzhet-1764504139.html
Бюджет Сургутского района Югры на 2022 год принят с дефицитом
Бюджет Сургутского района Югры на 2022 год принят с дефицитом - РИА Новости, 20.12.2021
Бюджет Сургутского района Югры на 2022 год принят с дефицитом
Депутаты Думы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа утвердили бюджет на 2022 год с дефицитом в 0,65 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:44
2021-12-20T10:44
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
благоустройство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Депутаты Думы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа утвердили бюджет на 2022 год с дефицитом в 0,65 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба районной администрации."Доходы бюджета составят в 2022 году 13,001 миллиардов рублей, в 2023 году в сумме 13,531, на 2024 год в сумме 13,320 миллиардов рублей. Расходы бюджета составят на 2022 год в сумме 13,653 миллиардов рублей, на 2023 год в сумме 13,979 миллиардов рублей, на 2024 год в сумме 13,320 миллиардов рублей. Бюджет, прогнозируемый с дефицитом, на 2022 год в сумме 652,113 миллионов рублей, на 2023 год 447,669 миллионов рублей, а 2024 год планируется бездефицитным", – приводятся в сообщении слова заместителя главы Сургутского района Максима Нигматуллина.Отмечается, что общий объем доходов бюджета Сургутского района на 2021 год утвержден в размере 13,083 миллиардов рублей, расходов – в 13,427 миллиардов рублей. Дефицит в 2021 году составит 343,4 миллионов рублей.Как подчеркнул глава района Андрей Трубецкой, приоритетные статьи расходов с 2016 года не меняются, они направлены на развитие муниципалитета – благоустройство, дороги, жилье, объекты соцкультбыта, ЖКХ."В 2015 году по этим статьям расходов из бюджета района выделялось 248 миллионов рублей, по 2021 году – 1 миллиард 300 миллионов, на следующий год – 1,78 миллиарда рублей", - уточнил Трубецкой.
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, благоустройство
10:44 20.12.2021
 

Бюджет Сургутского района Югры на 2022 год принят с дефицитом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Депутаты Думы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа утвердили бюджет на 2022 год с дефицитом в 0,65 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба районной администрации.
"Доходы бюджета составят в 2022 году 13,001 миллиардов рублей, в 2023 году в сумме 13,531, на 2024 год в сумме 13,320 миллиардов рублей. Расходы бюджета составят на 2022 год в сумме 13,653 миллиардов рублей, на 2023 год в сумме 13,979 миллиардов рублей, на 2024 год в сумме 13,320 миллиардов рублей. Бюджет, прогнозируемый с дефицитом, на 2022 год в сумме 652,113 миллионов рублей, на 2023 год 447,669 миллионов рублей, а 2024 год планируется бездефицитным", – приводятся в сообщении слова заместителя главы Сургутского района Максима Нигматуллина.
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 10:34Ханты-Мансийский Автономный Округ
Югра заняла второе место в Национальном рейтинге прозрачности закупок
Отмечается, что общий объем доходов бюджета Сургутского района на 2021 год утвержден в размере 13,083 миллиардов рублей, расходов – в 13,427 миллиардов рублей. Дефицит в 2021 году составит 343,4 миллионов рублей.
Как подчеркнул глава района Андрей Трубецкой, приоритетные статьи расходов с 2016 года не меняются, они направлены на развитие муниципалитета – благоустройство, дороги, жилье, объекты соцкультбыта, ЖКХ.
"В 2015 году по этим статьям расходов из бюджета района выделялось 248 миллионов рублей, по 2021 году – 1 миллиард 300 миллионов, на следующий год – 1,78 миллиарда рублей", - уточнил Трубецкой.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округБлагоустройство
 
 
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