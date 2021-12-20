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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211220/blagoustroystvo-1764565992.html
Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на благоустройство дворов
Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на благоустройство дворов - РИА Новости, 20.12.2021
Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на благоустройство дворов
Ярославская область после переговоров врио губернатора Михаила Евраева с Минстроем России получит дополнительно 1,2 миллиарда рублей на благоустройство дворов в РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:46
2021-12-20T15:46
ярославская область
общество
ярославская область
михаил евраев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Ярославская область после переговоров врио губернатора Михаила Евраева с Минстроем России получит дополнительно 1,2 миллиарда рублей на благоустройство дворов в 2022 году, что позволит благоустроить в 2,5 раза больше дворов, чем было запланировано, сообщило правительство региона.В понедельник в ходе оперативного совещания в областном правительстве врио губернатора Михаил Евраев отметил, что сегодняшние темпы благоустройства дворовых территорий не позволяют в ближайшей перспективе привести в порядок даже половину дворов, которые в этом нуждаются. Он привел статистику: в 2020 году в регионе было благоустроено 120 дворов, в 2021 году - 112 дворов, в планах на 2022 год – 108 дворов."Я провел переговоры с Минстроем, и мы договорились с коллегами, что нашему региону из федерального бюджета дополнительно выделят 1,2 миллиарда рублей. Со стороны региона софинансирование составит еще 600 миллионов рублей. На эти средства мы сможем к уже запланированным 108 дворам благоустроить еще порядка 250 дворов, то есть больше, чем в 2,5 раза от плана", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Глава региона отметил, что много ездит по районам и обращает внимание на то, как выглядят города и поселки. Везде, по его словам, есть запрос на благоустройство дворовых территорий."О состоянии дворов и детских площадок говорят на встречах и пишут в социальных сетях жители. Важно, чтобы люди жили в комфортных условиях, чтобы можно было выйти погулять с ребенком, позаниматься спортом, пройтись вечером и для этого было бы необязательно куда-то ехать", - подчеркнул Евраев.По его словам, к вопросам формирования комфортной и современной городской среды в больших и малых городах будет применяться комплексный подход. Это означает не просто укладку асфальта, подчеркнул врио губернатора, но и установку детских площадок, ремонт тротуаров, организацию парковочных мест и мест под мусорные контейнеры, установку освещения, лавочек, укладку газонов.Областное правительство информирует, что Михаил Евраев поручил главам районов к 15 января сформировать предварительный список дворов, которые войдут в программу, чтобы провести всю необходимую организационную и подготовительную работу и уже к лету приступить к благоустройству.
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общество, ярославская область, михаил евраев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия
15:46 20.12.2021
 
Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на благоустройство дворов

Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на благоустройство дворов в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Ярославская область после переговоров врио губернатора Михаила Евраева с Минстроем России получит дополнительно 1,2 миллиарда рублей на благоустройство дворов в 2022 году, что позволит благоустроить в 2,5 раза больше дворов, чем было запланировано, сообщило правительство региона.
В понедельник в ходе оперативного совещания в областном правительстве врио губернатора Михаил Евраев отметил, что сегодняшние темпы благоустройства дворовых территорий не позволяют в ближайшей перспективе привести в порядок даже половину дворов, которые в этом нуждаются. Он привел статистику: в 2020 году в регионе было благоустроено 120 дворов, в 2021 году - 112 дворов, в планах на 2022 год – 108 дворов.
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"Я провел переговоры с Минстроем, и мы договорились с коллегами, что нашему региону из федерального бюджета дополнительно выделят 1,2 миллиарда рублей. Со стороны региона софинансирование составит еще 600 миллионов рублей. На эти средства мы сможем к уже запланированным 108 дворам благоустроить еще порядка 250 дворов, то есть больше, чем в 2,5 раза от плана", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона отметил, что много ездит по районам и обращает внимание на то, как выглядят города и поселки. Везде, по его словам, есть запрос на благоустройство дворовых территорий.
"О состоянии дворов и детских площадок говорят на встречах и пишут в социальных сетях жители. Важно, чтобы люди жили в комфортных условиях, чтобы можно было выйти погулять с ребенком, позаниматься спортом, пройтись вечером и для этого было бы необязательно куда-то ехать", - подчеркнул Евраев.
По его словам, к вопросам формирования комфортной и современной городской среды в больших и малых городах будет применяться комплексный подход. Это означает не просто укладку асфальта, подчеркнул врио губернатора, но и установку детских площадок, ремонт тротуаров, организацию парковочных мест и мест под мусорные контейнеры, установку освещения, лавочек, укладку газонов.
Областное правительство информирует, что Михаил Евраев поручил главам районов к 15 января сформировать предварительный список дворов, которые войдут в программу, чтобы провести всю необходимую организационную и подготовительную работу и уже к лету приступить к благоустройству.
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Ярославская областьОбществоЯрославская областьМихаил ЕвраевМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Россия
 
 
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