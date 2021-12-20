https://ria.ru/20211220/biznes-klub-1764586132.html

В Москве учрежден российско-китайский бизнес-клуб

В Москве учрежден российско-китайский бизнес-клуб - РИА Новости, 20.12.2021

В Москве учрежден российско-китайский бизнес-клуб

В Москве учрежден Российско-китайский бизнес клуб, задачей которого станет обеспечение предметного общения и контактов предпринимателей двух стран. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:12

2021-12-20T17:12

2021-12-20T17:12

россия-китай: главное

экономика

технологии

китай

московская торгово-промышленная палата

россия

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МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Москве учрежден Российско-китайский бизнес клуб, задачей которого станет обеспечение предметного общения и контактов предпринимателей двух стран.Соучредителями клуба выступили Московская торгово-промышленная палата и Союз китайских предпринимателей в России.На площадке клуба будут на регулярной основе проводиться такие мероприятия, как бизнес-форумы, экскурсии на предприятия, совместные путешествия в формате сочетания бизнес-туризма и знакомства с лучшими местами России.В рабочей концепции клуба отмечено: "На сегодняшний день, при всем многообразии существующих организаций в сфере российско-китайских отношений, не существует единой платформы для эффективного взаимодействия российского и китайского бизнеса, в полном объеме отражающей интересы предпринимателей обеих стран. Лучший инструмент для развития – живое общение и обмен опытом в неформальной атмосфере между людьми, которые занимаются бизнесом и являются экспертами в своей сфере".

https://ria.ru/20211217/sotrudnichestvo-1764276480.html

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экономика, технологии, китай, московская торгово-промышленная палата, россия