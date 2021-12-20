В Москве учрежден российско-китайский бизнес-клуб
© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПредставитель КНР во время конференции
МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Москве учрежден Российско-китайский бизнес клуб, задачей которого станет обеспечение предметного общения и контактов предпринимателей двух стран.
Соучредителями клуба выступили Московская торгово-промышленная палата и Союз китайских предпринимателей в России.
"Клуб станет эффективной платформой для взаимодействия бизнесменов, рабочей площадкой, нацеленной на конкретную работу и контракты", - рассказала информслужбе "Россия-Китай: главное" председатель комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Китае при Московской торгово-промышленной палате Анна Бессмертная.
На площадке клуба будут на регулярной основе проводиться такие мероприятия, как бизнес-форумы, экскурсии на предприятия, совместные путешествия в формате сочетания бизнес-туризма и знакомства с лучшими местами России.
"В рамках созданного клуба всегда можно будет озвучить свой текущий вопрос и найти необходимое решение – человека, подрядчика, поставщика", - отметила собеседник информслужбы.
В рабочей концепции клуба отмечено: "На сегодняшний день, при всем многообразии существующих организаций в сфере российско-китайских отношений, не существует единой платформы для эффективного взаимодействия российского и китайского бизнеса, в полном объеме отражающей интересы предпринимателей обеих стран. Лучший инструмент для развития – живое общение и обмен опытом в неформальной атмосфере между людьми, которые занимаются бизнесом и являются экспертами в своей сфере".