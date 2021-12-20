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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211220/biznes-klub-1764586132.html
В Москве учрежден российско-китайский бизнес-клуб
В Москве учрежден российско-китайский бизнес-клуб - РИА Новости, 20.12.2021
В Москве учрежден российско-китайский бизнес-клуб
В Москве учрежден Российско-китайский бизнес клуб, задачей которого станет обеспечение предметного общения и контактов предпринимателей двух стран. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:12
2021-12-20T17:12
россия-китай: главное
экономика
технологии
китай
московская торгово-промышленная палата
россия
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МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Москве учрежден Российско-китайский бизнес клуб, задачей которого станет обеспечение предметного общения и контактов предпринимателей двух стран.Соучредителями клуба выступили Московская торгово-промышленная палата и Союз китайских предпринимателей в России.На площадке клуба будут на регулярной основе проводиться такие мероприятия, как бизнес-форумы, экскурсии на предприятия, совместные путешествия в формате сочетания бизнес-туризма и знакомства с лучшими местами России.В рабочей концепции клуба отмечено: "На сегодняшний день, при всем многообразии существующих организаций в сфере российско-китайских отношений, не существует единой платформы для эффективного взаимодействия российского и китайского бизнеса, в полном объеме отражающей интересы предпринимателей обеих стран. Лучший инструмент для развития – живое общение и обмен опытом в неформальной атмосфере между людьми, которые занимаются бизнесом и являются экспертами в своей сфере".
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экономика, технологии, китай, московская торгово-промышленная палата, россия
17:12 20.12.2021
 

В Москве учрежден российско-китайский бизнес-клуб

© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПредставитель КНР во время конференции
Представитель КНР во время конференции - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Москве учрежден Российско-китайский бизнес клуб, задачей которого станет обеспечение предметного общения и контактов предпринимателей двух стран.
Соучредителями клуба выступили Московская торгово-промышленная палата и Союз китайских предпринимателей в России.
"Клуб станет эффективной платформой для взаимодействия бизнесменов, рабочей площадкой, нацеленной на конкретную работу и контракты", - рассказала информслужбе "Россия-Китай: главное" председатель комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Китае при Московской торгово-промышленной палате Анна Бессмертная.
На площадке клуба будут на регулярной основе проводиться такие мероприятия, как бизнес-форумы, экскурсии на предприятия, совместные путешествия в формате сочетания бизнес-туризма и знакомства с лучшими местами России.
"В рамках созданного клуба всегда можно будет озвучить свой текущий вопрос и найти необходимое решение – человека, подрядчика, поставщика", - отметила собеседник информслужбы.
В рабочей концепции клуба отмечено: "На сегодняшний день, при всем многообразии существующих организаций в сфере российско-китайских отношений, не существует единой платформы для эффективного взаимодействия российского и китайского бизнеса, в полном объеме отражающей интересы предпринимателей обеих стран. Лучший инструмент для развития – живое общение и обмен опытом в неформальной атмосфере между людьми, которые занимаются бизнесом и являются экспертами в своей сфере".
Тяньванская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 16:47Россия-Китай: Главное
От ветра до атома. Как Россия и Китай сотрудничают в энергетике
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаТехнологииКитайМосковская торгово-промышленная палатаРоссия
 
 
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